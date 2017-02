41e anniversaire de la proclamation de la RASD : Un combat juste

Les festivités célébrant le 41e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique ont débuté, hier à Smara, avec un riche programme et une large participation internationale.

Ces festivités ont commencé par la levée du drapeau national sahraoui et l'exécution de l'hymne national sahraoui "Errafik el Moustahel", entonné la première fois à Bir Lahlou à l'issue de la proclamation de la RASD, le 27 février 1975, après le départ du dernier soldat espagnol des territoires sahraouis. Le programme des célébrations comprend plusieurs défilés et l'organisation d'un salon de l'artisanat et de la finale de la coupe de la RASD.

Lors de la deuxième journée des festivités prévue mardi, "le marathon du Sahara" sera organisé, avec la participation de plus de 500 athlètes venus de différents pays, outre l'olympiade des enfants et l'inauguration de nouveaux établissements éducatifs. Les festivités seront clôturées par une manifestation de solidarité avec la cause sahraouie, puis d'un sortie touristique dans le désert. Les Sahraouis, dont ceux ayant contribué à poser un 27 février 1976, le jalon constitutif de l'Etat sahraoui, commémorent cet anniversaire avec fierté et dignité, d'autant plus que la proclamation de la République sahraouie par le Front Polisario, à Bir Lahlou (territoires libérés), est intervenue au lendemain du départ du dernier soldat espagnol du territoire sahraoui et le début de la nouvelle guerre de libération contre l'occupant marocain.

Une guerre soldée par la signature d'un accord de cessez-le-feu sur la base d'un plan de règlement pacifique afro-onusien. Le Sahara Occidental, dernière colonie en Afrique, est occupé par le Maroc depuis 1975. En 1966, il a été inscrit sur la liste des territoires non autonomes, donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies sur la proclamation de l'indépendance aux pays et peuples colonisés.