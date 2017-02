Salon International des Transports, de la Logistique et de la MobilitÃ© : Des investissements consÃ©quents

La tenue de cet événement placé sous le parrainage du ministre des Travaux publics et des Transports répond aux investissements consentis durant ces dernières années dans le secteur.

Selon les organisateurs de cette manifestation économique, l’objectif du Salon est de réaliser un Salon des infrastructures, dédié au secteur des transports, focalisant en Algérie une grande partie des financements, de créer, à côté de l’exposition, un contenu de qualité faisant une large place aux débats et échanges techniques ou scientifiques, ainsi qu’aux présentations du contexte algérien (programmes et projets en cours, besoins et attentes en matière de partenariats), et d’offrir une vraie plateforme de business mettant en relation les exposants et visiteurs présents, et les décideurs et prescripteurs algériens, publics et privés, aux commandes de la politique des transports.

«ALGERIA INFRASTRUCTURE’2017», qui prendra fin demain, accueille 100 exposants de plusieurs pays (Hongrie, Pologne, Chine, France, Luxembourg, Suisse, Allemagne), sur près de 3.500 m² de surface occupée et 4.000 visiteurs attendus de différents pays à la recherche d’opportunités d’échange et de partenariat.

Représentant le ministère des Transports, Aït Abdallah Boubakr, inspecteur général, a souligné que le Salon est une «occasion aux opérateurs publics et privés de voir ce qui a été fait en matière de transport et de logistique, mais aussi de tous ce qui a été réalisé en matière d’infrastructure».

«Le Salon permettra aussi de mettre en contact tous les professionnels du transport et de la logistique, pour aller de l’avant et surtout diminuer les coûts que génèrent les transports en Algérie», a-t-il ajouté.

Il précise que parmi les participants, figurent des entreprises qui accompagnent le secteur des transports par la réalisation d’équipements spécifiques au transport, ce qui est une plus-value à l’économie nationale.

Parmi les entreprises publiques participantes, on cite le groupe Logitrans, spécialisé dans le secteur du transport depuis près de 50 ans. Restructuré en 2002, «aujourd’hui, le groupe compte sept filiales et met en œuvre une forte stratégie de développement visant à devenir leader du secteur de la logistique, avec l’ambition d’offrir aux clients des solutions globales aux normes internationales», a précisé Boualem Kini, PDG du groupe.

Le patron de Logitrans indique que son groupe a lancé, en janvier dernier, un nouveau service de groupage maritime à l’exportation de marchandise à destination des pays de l’Afrique, de l’Europe, du Canada et de l’Extrême et Moyen- Orient. Selon lui, ce service groupage est destiné aux opérateurs désireux d’exposer des marchandises en lots partiels à partir de 1 m3 sur support palette, avec plusieurs avantages.

De son côté, Wissam El-Moukahal, directeur général de l’Entreprise de transport algérien par Câbles (ETAC), annoncera que son entreprise est en charge de deux nouveaux projets de transport par télécabines, l’un reliera Bab El-Oued à Zeghra, sur une distance de 2 kilomètres. Actuellement, le projet d’un coût global de près de deux milliards DA, a atteint un taux d’avancement de 30%, et sera achevé en fin d’année 2017. Selon notre interlocuteur, le deuxième projet concerne la wilaya de Tizi Ouzou, le nouveau téléphérique à trois cabines différentes qui entrera en service en 2018 reliera Kef Naâdja à Redjaouna, sur une distance de 5,4 kilomètres. Pour revenir à l’Algeria Infrastructure, celui-ci propose une offre riche, diversifiée, présentant une large palette de technologies adaptées aux investissements en Algérie : fournisseurs et distributeurs d’équipements et prestataires de services dans les différents domaines du transport et des infrastructures.

Cette initiative a rassemblé des professionnels afin de débattre et d’échanger sur des problématiques liées au secteur des transports. Les thèmes déterminés lors des séminaires organisés ont axé ainsi les débats sur les transports maritime, routier et ferroviaire.

Il est utile de rappeler que plus de 3.000 milliards de dinars, soit environ 40 milliards de dollars, ont été consacrés aux infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, depuis 1999, en Algérie. Ces investissements représentent chaque année près de 3% du produit intérieur brut (PIB).

Mohamed Mendaci