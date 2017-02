41e anniversaire de la crÃ©ation de la RASD, Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite son homologue Brahim Ghali : soutien indÃ©fectible Ã  la cause sahraouie

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Président sahraoui, Brahim Ghali, à l'occasion du 41e anniversaire de la création de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), dans lequel il a réaffirmé la volonté de l'Algérie de «poursuivre ses efforts visant à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination, à travers un referendum libre et régulier».



«Il m'est agréable, au moment où la République arabe sahraouie démocratique célèbre le 41e anniversaire de sa création, de vous présenter, ainsi qu'au peuple sahraoui frère, au nom du peuple et du gouvernements algériens, et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et nos vœux les meilleurs», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Le 27 février 1976 est une étape historique importante dans le parcours de lutte du peuple sahraoui pour le recouvrement de ses terres et de sa souveraineté», a ajouté le Chef de l'État. «Je suis convaincu, a-t-il souligné, que le peuple sahraoui frère poursuivra sa lutte pour le recouvrement de ses droits légitimes conformément à la légalité internationale», ajoutant que «la communauté internationale doit assumer ses responsabilités et accélérer le règlement de la question sahraouie sous l'égide des Nations unies, pour permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination». «Je tiens à vous réitérer le soutien indéfectible de l'Algérie à votre cause et à vous réaffirmer sa volonté de poursuivre ses efforts laborieux pour l'organisation d'un referendum libre et régulier permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination sous l'égide des Nations unies, en application des décisions du Conseil de sécurité», a écrit le Président Bouteflika. «Tout en vous réitérant ainsi qu'aux autorités de votre pays et au peuple sahraoui frère, nos félicitations fraternelles et nos vœux les plus sincères en cette heureuse occasion, je vous prie, M. Le Président et cher frère, d'accepter l'expression de mes sentiments de fraternité, d'amitié et de considération», a conclu le Chef de l'État.

Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l’Union africaine : « consolider la paix dans la région »



La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a adressé un message de félicitations au Président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, à l'occasion du 41e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), affirmant sa détermination «à consolider la paix» dans la région.

Mme Dlamini-Zuma a fait part de ses «sincères et chaleureuses félicitations» au gouvernement et peuple sahraoui, joignant ses vœux «de paix, de prospérité et de progrès». Elle a assuré, dans son message publié dimanche par l'agence de presse sahraouie SPS, de la ferme volonté de I'Union africaine et de sa Commission à accompagner le peuple sahraoui «dans ses efforts visant à consolider la paix dans la sous-région». La présidente de la Commission de l'UA a également réitéré «son entière disponibilité à œuvrer, de concert avec le Président de la République sahraouie, pour la réalisation des objectifs et des idéaux de l'organisation continentale».

Le Président cubain Solidaire

Le Président cubain, Raul Castro Ruz, a adressé un message de félicitations au Président sahraoui Brahim Ghali, à l'occasion du 41e anniversaire de la création de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), dans lequel il a réitéré sa solidarité avec la juste cause du peuple sahraoui pour son indépendance. «À l'occasion du 41e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique, je tiens à vous exprimer mes chaleureuses félicitations et réitérer notre solidarité avec la juste cause du peuple sahraoui», a écrit le Président Raul Castro, dans sa lettre hier au Président de la République sahraouie, reprise par l'agence sahraouie SPS. Le Cuba a reconnu la RASD, le 22 janvier 1980, et depuis cette date, les deux pays établissent des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs. Résolu plus que jamais, à poursuivre sa «bataille sacrée et juste», le peuple sahraoui célèbrera, lundi, 27 février, le 41e anniversaire de la proclamation de la RASD. Le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, est occupé par le Maroc depuis 1975. En 1966, il a été inscrit sur la liste des territoires non autonomes, donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies sur la proclamation de l'indépendance aux pays et peuples colonisés.



Une délégation cubaine dans les camps de réfugiés sahraouis



Une délégation cubaine conduite par l’ambassadeur de Cuba auprès de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Raul Barzaga Navas, a entamé une visite de travail dans les camps des réfugiés sahraouis. Le but de la visite de cette délégation cubaine, a rapporté l’agence de presse sahraouie SPS, est de «transmettre un message de solidarité du président du Conseil d’État et des ministres de la République de Cuba, Raul Castro Ruz, à son homologue, Brahim Ghali, en vue de renforcer les liens d’amitié et de coopération existants entre le République sahraouie et Cuba». La délégation de Cuba a été reçue au siège du ministère sahraoui des Affaires étrangères par le Secrétaire général du ministère, M. Hamdi Bueha, selon la même source, précisant que les entretiens ont porté sur le renforcement des relations historiques entre les deux pays, et les deux parties ont passé en revue d’autres questions d’intérêt commun. M. Hamdi Bueha a transmis, «au nom du gouvernement et du peuple sahraouis, les remerciements et la gratitude au peuple et gouvernement cubains, pour la position ferme et cohérente de Cuba en soutien au peuple sahraoui dans tous les domaines». L’ambassadeur de Cuba auprès de la RASD, Raul Barzaga Navas, était accompagné du sous-secrétaire cubain aux affaires multilatérales auprès du ministère des AE, Armando Vergara. Cuba a reconnu la RASD, le 22 janvier 1980, et depuis cette date, les deux pays établissent des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs.

Le Front Polisario disposé à coopérer avec l’ONU

Le Secrétariat national du Front Polisario a réaffirmé la volonté de la partie sahraouie à coopérer avec le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour le parachèvement de la décolonisation du Sahara occidental, afin de garantir la paix et la stabilité dans la région. Dans ce contexte, l'agence sahraouie SPS a indiqué que le Bureau du Secrétariat national, réuni samedi, a exhorté la communauté internationale à «intervenir d’urgence pour sauver ses efforts de paix au Sahara occidental menacés par les provocations répétées du Maroc, notamment la violation de l’accord du cessez-le-feu signé en 1991 entre le Front Polisario et le Maroc sous les auspices de l'ONU». «Cette situation ne peut être résolue qu'à travers le plein respect des exigences du plan de règlement ONU-OUA (actuellement Union africaine) appelant à la tenue d'un référendum d'autodétermination devant permettre au peuple sahraoui de décider de son avenir sans aucune contrainte militaire ou politique», a estimé la haute instance du front Polisario. «C'est le Maroc, qui s'est dérobé de ses engagements envers le processus de négociations mené par l'ONU, a rejeté à plusieurs reprises la visite de l'envoyé personnel du SG de l’Onu et a refusé la mise en œuvre de la résolution 2285 du Conseil de sécurité appelant au retour de la composante civile et politique de la MINURSO et l'organisation d'un cinquième round de négociations», a rappelé le bureau du SN. Vendredi, le Front Polisario a fait part au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des risques découlant du blocage du processus de paix et de la situation tendue qui prévaut dans la zone tampon d'El-Guergarat. Le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU, Ahmed Boukhari, s'est entretenu, vendredi au siège des Nations unies, avec le chef de l'ONU, Antonio Guterres, à qui il a transmis un message du président sahraoui, Brahim Ghali, sur la dangereuse impasse dans laquelle se trouve le processus de l'ONU depuis plusieurs années.