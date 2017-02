M. Messahel sur la crise en Libye : Pas dâ€™autre alternative au dialogue

A une question sur le dialogue interlibyen et le sommet que l’Algérie doit abriter en mars prochain, le ministre des Affaires africaines de l’Union maghrébine et des Etats de la Ligue arabe a rappelé que l’Algérie œuvre pour réunir les parties libyennes autour d’un dialogue national. « Nous croyons en la solution politique en Libye. Cette solution ne peut se concrétiser que par le dialogue », a-t-il déclaré en marge de la célébration de la journée du Dialogue, hier à Alger. Et au ministre de rappeler que quotidiennement, il y a des délégations qui viennent en Algérie. « J’ai reçu aujourd’hui (hier) une importante délégation d’acteurs politiques libyens et qui sont tous membres de la Commission du dialogue national. Nous avons évoqué l’expérience algérienne en matière de réconciliation nationale, de dialogue, de concorde, et des solutions politiques comme règlement aux crises », a déclaré M. Messahel. Le ministre ajoutera : « C’est un principe qui est aujourd’hui accepté par tous les Libyens pour sortir de la crise. » Sur les résultats obtenus, il dira : « Nous œuvrons à rapprocher les Libyens », qu’ils ont accepté la solution politique comme issue de la crise, et qu’ils sont d’accord sur les principaux principes qui tendent le dialogue à savoir l’unité nationale, la souveraineté nationale et le dialogue comme moyen de sortir de la crise, la solution politique. Pour M. Messahel « la solution doit être libyenne ». Sur les divergences constatées entre les Libyens, M. Messahel dira que l’Algérie accompagne les Libyens. « Qu’il y ait des problèmes c’est une réalité, a-t-il indiqué, mais il y a des efforts qui sont déployés par toutes les parties en vue de réunir les Libyens ». Il ajoutera qu’il « se pourrait aussi que le dialogue prenne du temps ». Et de poursuivre qu’« en dehors du dialogue on ne pourra pas résoudre les divergences ».



Sahara occidental : « Nous vivons peut-être une nouvelle étape »



Pour ce qui est de la question du Sahara occidental, M. Messahel a indiqué que « le peuple sahraoui célèbrera demain (aujourd’hui) son 41e anniversaire de la création de la RASD ». Il ajoutera que « C’est un jour important pour le peuple sahraoui et pour la cause sahraouie ». Sur un autre plan il dira que « l’Algérie sera toujours avec le règlement de cette question dans le cadre de la légalité internationale, de la mise en œuvre des résolutions de l’ONU et dans le cadre du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. « Nous vivons peut-être une nouvelle étape et nous espérons que le nouveau Secrétaire général de l’ONU, qui a une grande expérience dans la région et connaît la réalité de la situation, apportera de nouvelles idées ».

N. K.