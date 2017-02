Eclairage : Un levier de la performance

Levier important pour la conduite des politiques économiques mais aussi pour l'intégration sociale et professionnelle de la population à laquelle il s'adresse, le secteur de l’enseignement et de la formation professionnels a vocation de répondre, aux besoins exprimés par les divers créneaux de l’économie.

C’est un choix de sécurité et de qualité de parcours pour les jeunes comme pour les entreprises, voire une voie privilégiée d’accès à la qualification et à l’insertion professionnelle durable.

L’Algérie a, dès le recouvrement de son indépendance, pris conscience du rôle de la formation professionnelle dans le développement économique et social. Le pays a investi des moyens colossaux pour parvenir à mettre en place un réseau national, capable de répondre au double besoin en main-d’œuvre qualifiée pour l’entreprise et en formation pour insérer les jeunes dans le monde du travail.

Aujourd’hui, alors que le pays connaît un développement économique et industriel en pleine croissance, et possède une population jeune, le défi est d’autant plus grand. La réforme du système de formation et d’enseignement, en 2002, avait pour objectif d’organiser le secteur pour continuer à répondre à ce double besoin. Il s’agira, alors, de parachever la réforme pour faire de la formation professionnelle le levier stratégique du développement global, dont a besoin le pays. Des mesures à même de réhabiliter cet important secteur sont proposées pour l’encadrement des formateurs, pour la modernisation des moyens et des méthodes, pour la prise en charge matérielle des apprenants, pour la mobilisation des travailleurs, pour l’adéquation de la formation aux besoins économiques et à l’emploi, etc. Il y a lieu de les approfondir.

La contribution de ce secteur dans le développement socioéconomique du pays est indéniablement nécessaire. Car l’innovation dans tout secteur est axée sur une ressource humaine qualifiée qui constitue, en réalité, un vecteur important dans la conduite de toute politique économique. D’aucuns savent également que la formation et la qualification de la ressource humaine est l’un des moyens pour diminuer la dépendance économique.

Conscient de cette situation, et afin de booster une économie qui s’appuie essentiellement sur la rente pétrolière et mettre en avant les qualifications professionnelles pour un développement socioéconomique en bonne et due forme le gouvernement s’attelle à dynamiser et innover dans les réformes et méthodes pédagogiques dans le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, pour accompagner la réalisation des objectifs du plan quinquennal 2015/2019, en matière de développement socioéconomique.

Il faut dire que l’Etat a investi beaucoup de ressources pour renforcer le système d’enseignement et de formation qui compte aujourd’hui plus de 1.240 établissements répartis sur le territoire national, un encadrement pédagogique de près de 28.000 formateurs et cadres accueillant annuellement un flux de plus de 700.000 apprenants, dans 422 spécialités ainsi que 22 branches d’activités professionnelles, et ceci selon plusieurs modes de formation.

Plus de 200.000 diplômés, sont formés chaque année dans les 22 branches d’activités que compte le secteur. Ces chiffres montrent, qu’en plus de l’importante activité de formation continue des travailleurs, un grand nombre de techniciens et d’ouvriers qualifiés est formé annuellement.

Le conseil de partenariat constitue, un cadre adéquat pour renforcer les liens entre le secteur économique et celui de la formation. Selon le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels plus de 97% des apprenants sont dans le monde du travail. La preuve en est que beaucoup de licenciés en sciences humaines se dirigent vers la formation professionnelle pour acquérir une formation qualifiante.

La réforme des années 2000 a affiné la démarche, pour remettre la formation professionnelle dans sa voie originelle, à savoir accompagner les grands chantiers du développement, en ressources humaines.

Sarah SOFI