Utilisation des rÃ©seaux sociaux : Des journalistes des radios de lâ€™Ouest en formation

Dans le cadre des conventions conclues entre la Radio algérienne et l’Union européenne, le centre de formation aux métiers de l’audiovisuels abrite le premier cycle de formation dédié aux journalistes des radios locales des régions Ouest et Sud-Ouest et réparti sur trois sessions, a-t-on appris auprès de M. Abderrahmane Chikhaoui, directeur de la Radio régionale d’Oran. La première est encadrée par un expert auprès de l’Union européenne, en l’occurrence M. Réal Barnabé, et s’est déroulée du 19 au 23 février. Au total, dix journalistes des différentes radios ont été sélectionnés pour bénéficier de cette formation qui s’articule autour de l’utilisation des réseaux sociaux à la radio. La deuxième session sera entamée le 5 mars prochain et durera une semaine. Elle sera encadrée par un autre expert délégué par l’Union européenne. Enfin, la troisième session se tiendra pendant la dernière semaine et sera assurée par un autre expert. « Ces formations ont pour objectif de préparer les journalistes des radios à utiliser le web qui devient une plateforme de communication. La radio, telle qu’on l’a conçoit d’une manière classique, a besoin de ce type de supports pour mieux cibler son auditoire. « Tous les médias à travers le monde recourent à ces solutions « a affirmé le même responsable qui explique, dans le même sens, que la radio a besoin des nouvelles technologies pour se rapprocher davantage de ses auditeurs. Ainsi, ajoute-t-il, la Radio algérienne a jugé nécessaire de former son personnel, surtout les journalistes, pour mieux appréhender ces nouvelles technologies à travers ces cycles de formation qui ont, aussi, pour but de former des encadreurs en la matière. Le centre de formation avait abrité, il y a près d’un mois, une première session de formation en collaboration avec la BBC, destinée exclusivement aux journalistes de la Radio d’Oran et a porté sur l’écriture, l’utilisation de l’information sur le web et la création de site de radio. Cette opération a bénéficié à 5 radios pilotes à l’échelle nationale et avait pour objectif de préparer les radios régionales à créer leurs propres sites internet et pages web sur les réseaux sociaux. Elle a été assurée par des experts de la BBC. M. Chikhaoui a rappelé, par ailleurs, que ces formations s’inscrivent dans le cadre de la stratégie du ministère de la Communication visant à former le personnel des médias qu’ils soient publics ou privés ; à élever le niveau d’exercice du métier et à lutter contre certaines pratiques négatives qui freinent son développement.

Amel Saher