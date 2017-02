Oran : Partenariat avec le secteur Ã©conomique

Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya d'Oran a étoffé son partenariat avec le secteur économique à la faveur de la signature de trois conventions à l'occasion de la rentrée de la nouvelle session. Les domaines ciblés par ces conventions sont la valorisation des déchets, le compostage et la cuisine-boulangerie, a indiqué le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels (DFEP), Abdelkader Touil, à l'issue de la cérémonie de signatures tenue au CFPA Bouzid-Boujemaa, sis à Haï Djamel Eddine. La cérémonie, présidée par le wali d'Oran, Abdelghani Zaalane, a réuni les différents partenaires à l'instar de la DFEP, de la Direction de l'environnement, la Chambre de l'agriculture, l'EPIC CET (Centres d'enfouissement technique), le Bureau «R20 Med» assurant la représentation méditerranéenne de l'ONG R20, et une société spécialisée dans la fabrication de margarine.

La mise en œuvre de ces partenariats se traduira par la formation de formateurs et la mise en place de cursus dans les domaines considérés, a expliqué le DFEP, soulignant que son secteur a pour mission d'œuvrer à offrir des métiers adaptés au marché du travail et aux besoins des partenaires économiques. Ce même secteur compte déjà une vingtaine de partenaires publics et privés versés dans divers segments d'activités, a-t-il rappelé. Quelque 18.000 stagiaires, dont 6.000 nouveaux sont inscrits à travers 25 établissements (centres de formation et instituts) de la wilaya d'Oran qui enseignent 166 spécialités. La rentrée de la FP à Oran est également marquée par l'ouverture de nouvelles filières, telle la maintenance des véhicules, et ce, dans le cadre de l’application des accords de coopération conclus en septembre dernier avec des sociétés implantées dans la wilaya. Avant de donner le coup d'envoi de la nouvelle rentrée professionnelle, le wali d'Oran avait présidé la cérémonie d'ouverture d'une session de formation sur la « démocratie participative », organisée au profit des cadres de l'administration et de la société civile au niveau du Centre national de formation administrative. Initié au titre du plan de formation tracé par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, et de la coopération algéro-européenne, cet atelier s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la mise en œuvre des nouvelles dispositions constitutionnelles, ont indiqué les organisateurs.