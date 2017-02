RentrÃ©e professionnelle, M. Mebarki donne le coup dâ€™envoi depuis Laghouat : moderniser la prise en charge de la demande

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a donné, hier depuis Laghouat, le coup d’envoi officiel de la session de formation de février, pour laquelle sont offerts plus de 255.000 nouvelles places.

«Le secteur a mobilisé d’importants moyens, humains et matériels, pour moderniser ses prestations et améliorer la prise en charge de la demande sur la formation », a affirmé le ministre, lors de la cérémonie d’ouverture officielle, organisée au centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) Ahmed Linani. Plus de 255.000 nouveaux postes de formation sont offerts pour cette session de la formation professionnelle, répartis sur les différentes formules de formation, à travers le territoire national où sont attendus plus de 200.000 nouveaux stagiaires inscrits, a fait savoir M. Mebarki.

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a présidé, en outre, la cérémonie de signature d’une convention entre la direction du secteur dans la wilaya de Laghouat et la direction locale de la Protection civile, portant sur une coopération bilatérale prévoyant la formation de travailleurs du secteur de la formation sur les premiers secours et la formation des éléments de la PC en informatique et gestion des ressources humaines. Des stagiaires lauréats dans différentes spécialités de formation ont également été honorés à cette occasion. Au moins 4.156 nouveaux postes de formation sont offerts, au titre de cette session de février, dans la wilaya de Laghouat où sont recensés 4.018 nouveaux inscrits, selon les responsables locaux du secteur.

En termes de structures, le secteur a réceptionné deux nouveaux CFPA dans les communes de Sidi-Bouzid et El-Ghicha ainsi qu’un Institut national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP) à Laghouat. Le secteur dispose dans cette wilaya de deux INSFP, dix-huit CFPA et deux annexes, ainsi que douze internats d’une capacité cumulée de 1.390 lits



Création de centres d’excellence dans des activités émergentes



M. Mohamed Mebarki a affirmé que des centres d’excellence spécialisés ont été créés à travers le pays pour la formation dans des activités économiques émergentes. « Ces centres sont dédiés à la formation d’excellence, en partenariat avec des entreprises économiques pionnières dans leurs domaine d’activités. Cette orientation de développement de la formation et des spécialités de formation est dictée par l’essor économique qui requiert le renforcement des relations entre le secteur de la formation et les entreprises économiques, a-t-il souligné. Il a fait état, à ce titre, de la création de centres d’excellence de formation dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire dans sept wilayas, ainsi que d’autres dédiés à l’énergie et l’électricité en partenariat avec Schneider-Electrik et au bâtiment et travaux publics (BTP) avec le groupe Cosider, respectivement à Rouiba et El-Harrach (Alger) et à la maintenance automobiles à Oran. Il a fait part aussi de la création et en coordination avec l’entreprise d’Algérie-Télécom, d’un autre centre d’excellence dans les technologies de l’information et de la communication à Bousmail (Tipasa), eu égard à l’importance stratégique que revêt le domaine de «la Numérisation» et dans le but de satisfaire la demande des entreprises en main-d’œuvre qualifiée. Après avoir mis en avant l’intérêt accordé par l’Algérie à la formation dans le domaine des TIC pour la qualification des agents et techniciens, s’étant traduit par le nombre important de spécialités, soit 38, prévues dans la nomenclature de formation et versées dans les technologies de la numérisation et de l’informatique, M. Mebarki a cité d’autres projets de centres d’excellence de formation à être créés dans les industries textile dans la wilaya de Relizane, l’électronique à Sidi Bel-Abbès et Bordj Bou-Arreridj et l’industrie mécanique à Constantine. Ces structures seront orientées vers la formation dans les activités et métiers en plein essor dans les régions industrielles précitées, a-t-il expliqué.

Le ministre a signalé aussi que son département s’est attelé, avec le concours des partenaires, à la révision de la nomenclature nationale des filières de formation pour introduire cette année plus de 50 nouvelles spécialités, conformément à la stratégie du secteur visant à s’adapter avec le développement socio-économique du pays.

« Les pouvoirs publics poursuivent les efforts d’investissement pour la mise en forme de ces structures et l’acquisition d’équipements modernes, en fonction du développement technologique, en vue d’atteindre une formation de qualité», a souligné à ce titre le ministre.