Conseil de la Nation, Projet de loi sur la mÃ©trologie : Coller aux standards internationaux

Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Abdesselam Bouchouareb, a annoncé, hier, qu’un cahier des charges régissant les importations des pièces de rechange automobiles sera soumis au gouvernement, incessamment.

«Ce cahier des charges, qui sera soumis au secrétariat du gouvernement dans les dix jours à venir, devrait combler un vide existant dans l’importation des pièces de rechange, dont la facture annuelle est estimée à environ 800 millions de dollars», a souligné le ministre, en marge de la séance plénière consacrée à la présentation débat du projet de loi sur la métrologie.

M. Abdesselam Bouchouareb a également précisé que les importateurs seront ainsi tenus d’acheter ces pièces directement auprès du fabricant ou du producteur agréé, sans intermédiaire aucun. En effet, le fabricant des pièces de rechange doit bénéficier d’un agrément auprès du constructeur automobile pour qui il fabrique ces pièces, a expliqué le ministre, citant l’exemple de certaines marques mondiales qui ne fabriquent pas elles-mêmes la totalité de leurs besoins, mais donnent des agréments à d’autres sociétés qui le font pour elles.

En fait, insiste le ministre, «la relation doit être entre le fabricant d’origine ou avec le fabricant ayant un agrément auprès du premier constructeur. Cela va nous permettre d’avoir davantage de transparence dans ce que nous importons, et de garantir la sécurité du citoyen et du consommateur». Cette mesure une fois mise en application va contribuer à la lutte contre les accidents de la route qui tuent des milliers d’Algériens chaque année, et dont l’un des facteurs réside dans la non-conformité des pièces de rechange aux normes requises.

Par ailleurs, et en réponse à une question relative à la prochaine réunion tripartite (gouvernement-UGTA-patronat), prévue le 6 mars prochain à Annaba, M. Bouchouareb a relevé que son secteur et celui des finances vont présenter leurs bilans et visions concernant la diversification de l’économie nationale.

Aussi et tout en notant qu’il sera question de faire l’évaluation de l’année 2016, il déclare à la presse : «Vous allez avoir des surprises.»

Le ministre donnera cependant un indice à ce propos, celui de l’augmentation de +24% des recettes de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS). «Cela veut dire qu’il y a eu de nouvelles entreprises qui ont fait des bénéfices et ont contribué à cette hausse», soutient haut et fort le ministre qui citera ensuite un autre indicateur, celui de la hausse, de +6%, du nombre d’entreprises créées durant le premier semestre 2016. Il fera remarquer également que «ce sont toutes des sociétés économiques».

Poursuivant ses propos, il mettra en relief que cette performance est, en fait, due aux politiques mises en place, ces dernières années, notamment grâce aux mesures introduites depuis la loi de finances de 2015 à ce jour. Ce sont-là autant de facteurs qui encouragent le gouvernement à poursuivre sa politique de création de richesse et pour sortir de la dépendance de la rente pétrolière, a-t-il affirmé.

En réponse à une question relative au nombre des concessionnaires ayant fait l’objet de retrait d’agrément depuis l’expiration du délai fixé par les pouvoirs publics pour se conformer au cahier de charges, le ministre a révélé qu’un Conseil interministériel se tiendra prochainement pour valider les propositions de son secteur en ce sens. Et de préciser : «Ce n’est pas une décision unilatérale qui sera prise par le ministre, mais sur proposition du ministre avec des arguments, on arrivera à une décision globale qui touchera tous les concessionnaires.»



Un plan régulateur du système de métrologie nationale



La révision de la loi 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie «vise l'adaptation de ses dispositions avec les nouveautés enregistrées actuellement par la dynamique économique de notre pays, notamment celle du secteur industriel», affirme le ministre, tout en signalant que le nouveau système de métrologie propose un plan régulateur du système de métrologie nationale.

Il s'agit de créer un Conseil national de métrologie qui sera chargé de la coordination entre les différentes actions des ministères en matière de métrologie et une instance nationale de métrologie, autorité de gestion et de coordination de l'action des différents intervenants aux questions liées aux politiques de métrologie et qui préserve les normes nationales.

Le texte de loi; adopté par l'Assemblée populaire nationale (APN) en janvier dernier, stipule également la création d'un réseau spécial pour les laboratoires d'analyse de référence, pour répondre aux besoins exprimés en matière d'analyse et jouer un rôle complémentaire au laboratoire nationale référentiel de métrologie.

Il a précisé que le texte proposé «nous permettra de parachever notre souveraineté en la matière, à travers la mise en place de critères nationaux et l'ouverture du domaine devant les compétences nationales».

Sur l'«intérêt accordé à la métrologie légale par rapport à la métrologie fondamentale et industrielle dans le texte de loi», il a souligné que cela est dû aux retombées de la métrologie légale sur la société, car couvrant plusieurs secteurs touchant directement le citoyen et la société.

Concernant l'incidence financière induite par la création d'une instance nationale de métrologie, il a relevé que celle-ci sera créée à partir de l'Office national de métrologie qui en sera le noyau.

«Et, par conséquent, le financement actuel de l'Office servira également au financement de cette nouvelle instance, avec introduction de certaines modifications sur le statut», a-t-il tenu à dire.

Cette nouvelle loi «permettra d'améliorer le recouvrement parafiscal qui reste encore faible», par le renforcement des moyens de contrôle de la métrologie légale», a-t-il poursuivi, avant de rappeler que sur la base d'une évaluation, un taux de 40% seulement des activités codifiées étaient couvertes actuellement par l'Office

Soraya Guemmouri