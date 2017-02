Epanouissement de lâ€™Ã©lÃ¨ve : Engagement de tous

La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a affirmé à Tlemcen que la création des conditions propices à la scolarité passait par la mobilisation efficiente de tous les acteurs. «Les conditions qui prévalent dans certains établissements scolaires aujourd'hui nous préoccupent», a soutenu la ministre qui rencontrait les cadres de son secteur, précisant que la mise en place d'un environnement pédagogique propice passait par la mobilisation efficiente de tous les acteurs, à leur tête les chef d'établissement qui doivent jouer pleinement leur rôle dans la gestion de leur structure et ne pas se contenter de leur fonction administrative. Mme Benghebrit s'est dit convaincue de la capacité des cadres de son secteur à contribuer activement et efficacement à l'amélioration du système pédagogique.

Elle a rappelé que le mouvement de retraite anticipée enregistré récemment dans le secteur a permis à ce dernier de se rénover, à la faveur d'une opération de recrutement d'envergure basée sur une plateforme numérisée pour tenir compte du seul facteur de compétence et de mérite.

La ministre a procédé, lors de cette visite, à l'inauguration du nouveau lycée du village Terni Béni Hediel (daïra de Mansourah), d'une capacité d'accueil de 800 places. Elle a indiqué que son secteur accordait cette année une importance particulière aux activités scolaires susceptibles de faire éclore les talents et capacités innovantes des écoliers. Mme Benghebrit, que le wali de Tlemcen accompagnait durant cette visite, a également inauguré le Centre national de formation des fonctionnaires de l'éducation, et une nouvelle unité de médecine du travail, au lycée Ba-Sghir-Lakhdar, qui couvre plus de 18.000 employés du secteur.