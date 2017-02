Le ministÃ¨re de la santÃ© : Â«Â La pÃ©nurie de mÃ©dicaments, une rumeur infondÃ©e Â»

La conseillère du ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, Mme Badra Benkedadra, s’est exprimée, lors de son passage dans l’émission «L’invité de la rédaction» de la Chaîne III, a été catégorique concernant les rumeurs qui se propagent depuis quelques semaines, relayées par les médias nationaux qui n’ont eu de cesse d’alerter sur les ruptures de la chaîne d’approvisionnement qui ont touché le secteur du médicament au niveau de plusieurs structures de santé.

«L’annonce de fabricants faisant état d’une rupture de certains traitements, à partir du mois d’avril, ne tient pas la route, dès lors que les programmes d’approvisionnement pour 2017 ont déjà été délivrés à ces derniers», a-t-elle affirmé.

La responsable appuie ses propos en signalant que le cahier des charges relatif à l’importation des produits pharmaceutiques stipule clairement que ces «opérateurs doivent détenir des stocks de sécurité couvrant une période de six mois. Donc, à supposer que le ministère de la Santé ait tardé à délivrer ces programmes, ces opérateurs sont donc censés s’approvisionner de leurs propres stocks», a-t-elle argumenté.

Néanmoins, malgré ces dénégations, l’intervenante a reconnu implicitement l’existence de tensions sur des produits pharmaceutiques, en affirmant que «si certains médicaments produits localement ou importés ne sont pas disponibles actuellement, la situation va se rétablir dans les jours à venir». Elle considère qu’«il est fort probable qu’un malade n’ayant pas trouvé le médicament recherché dans une officine, se le procurer dans une seconde».

La conseillère du ministre affirme, dans ce sens, que le ministère de la Santé met en œuvre «des mécanismes» visant à substituer les importations de médicaments par une production nationale. «Voilà que c’est le producteur lui-même qui vient m’annoncer une rupture, Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond», s’exclame-t-elle, tout en demandant si la politique tracée par le gouvernement et tous les efforts fournis par la tutelle dans la but de produire localement les produits pharmaceutiques n’étaient pas un mauvais choix ? «Je rejette ces annonces de pénurie fermement, je dirai même qu’elles confortent la position du ministère de la Santé de réviser le processus d’approvisionnement de traitements médicaux», s’est-elle insurgée.

Ce processus d’approvisionnement, a-t-elle prévenu, «va être revu dans toute sa composante, de l'importation du médicament à sa distribution au détail».

Elle annonce que le nouveau dispositif, «déjà entamé», va, de plus, révéler qui parmi les opérateurs de la filière médicaments possède les capacités avérées d’en être producteur.

Mme Benkedadra a également jugé utile de relever que «ce ne sont certainement pas les producteurs qui posent problème», pointant du doigt, sans les citer nommément, les importateurs de produits pharmaceutiques, «qui nous annoncent une rupture des approvisionnements à partir du mois d’avril».

Elle a estimé cependant «possible qu’un médicament soit indisponible pendant une certaine période, mais qui soit disponible sous une autre marque commerciale».

L’hôte de la radio a soutenu, à ce propos, que pour conclure à «une pénurie d’un médicament, il faudrait que le manque soit inscrit dans la durée», elle a rappelé, par la même occasion, que la mission du ministère de la Santé, dans ce chapitre, consiste à «assurer la disponibilité des médicaments sur le marché, et de façon pérenne».



Association des opérateurs de pharmacie : « Pas moins de 120 produits sont actuellement absents du marché »



Il y a lieu de souligner que les différents démentis apportés par le ministère de tutelle viennent suite aux propos du président de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP), Abdelouahed Kerrar, qui a indiqué que ce ne sont pas moins de 210 produits DCI (dénomination commune internationale) qui font actuellement défaut sur le marché. «Des produits pharmaceutiques que les professionnels du secteur n’arrivent plus à trouver, pour répondre aux besoins de leurs patients», a-t-il estimé.

M. Kerrar a également affirmé qu’«il s’agit d’une situation particulièrement sérieuse», sur laquelle la Fédération algérienne du médicament (FAM), qui regroupe l’Association algérienne des distributeurs pharmaceutiques (ADPHA), le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (SNAPO), tente de sensibiliser les autorités compétentes à la nécessité de prendre des mesures rapides pour mettre fin à ces perturbations.

Il a, à ce propos, rappelé que ces perturbations ont pour origine des restrictions affectant la délivrance des autorisations d’importation, aussi bien pour les produits finis que pour les intrants et matières indispensables destinés à la fabrication locale.

Ces restrictions prennent la forme de décisions administratives unilatérales portant aussi bien sur des baisses des quantités à importer ou d’affectation de quotas de produits aux opérateurs. Ces restrictions, conjuguées avec les retards pris pour la délivrance d’autorisations de programme d’importation pour lesquelles les demandes avaient été déposées, il y a quelques mois, ont créé un désordre sur le marché du médicament.

«Nous tenons à informer publiquement toutes les instances concernées sur les menaces sérieuses que la désorganisation des circuits commerciaux fait peser sur l’approvisionnement régulier de notre marché», a-t-il prévenu.

Sur le registre des importations des médicaments, c’est le directeur général de la Pharmacie et des Équipements, le Dr Hamou Hafed, qui a affirmé, la semaine dernière, que la facture d’importation a augmenté de 10%, tandis que la facture globale des produits pharmaceutiques (médicaments et dispositifs médicaux) connaît une baisse de 4% par rapport à la même période de l’année 2015.

Selon ce responsable du ministère de la Santé, la facture sera réduite, dans les années à venir, notamment avec la politique de substitution à l’importation et avec l’adoption du projet de loi qui prévoit des mesures incitatives à l’investissement dans le domaine pharmaceutique.

«La production locale, indique-t-il, est en progression constante, elle a été multipliée par 5 en 10 ans, et elle a enregistré une progression de 60% en 2016», dit-il.

Sarah A. Benali Cherif