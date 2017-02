DÃ©partement TÃ©lÃ©matique de la gendarmerie nationale : Le Â« gendarme numÃ©rique Â» arrive

Le département de la Télématique de la Gendarmerie nationale innove. Son directeur, le général Guir Badaoui a révélé, hier à Alger, que cette institution de sécurité publique procédera bientôt a la mise en service d’un nouveau concept qu’il a désigné en termes de «gendarme numérique». De quoi s’agit-il exactement ?

Apparemment la réponse est simple : «A l’aide d’une tablette numérique, le gendarme mobilisé sur le terrain aura la possibilité d’accéder en temps réel à la banque de données de l’institution dont il relève, et d’avoir les renseignements nécessaires pour l’établissements des ses différentes constatations» explique le général Guir lors d’une conférence de presse qu’il a animée hier au commandement nationale de la Gendarmerie. L’objectif gagé a travers ce nouveau procédé, appuie encore le même responsable est «de créer un environnement numérique sur le champ d’intervention des éléments de la Gendarmerie».

Le général Guir a qualifié cette innovation de la direction de la Télématique de la Gendarmerie de «nouvelle étape» qui s’inscrit dit-il, «dans le cadre de la numérisation extérieure des actions menées ce corps de sécurité publique».

Une innovation qui fait suite, ajoute t-il, aux efforts consentis de numérisation intérieure qui s’est déjà traduite, relève le conférencier, par la mise en place d’un réseau intranet auquel sont déjà reliées quelque 2.064 unités territoriales de la Gendarmerie nationale. Ceci, en plus des différents dispositifs télématiques déployés par la Gendarmerie nationale dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la criminalité sous ses différentes formes. La conférence de presse animée par le général Guir Badaoui a également été consacrée à l’évaluation de différents dispositifs sécuritaires, tels que le site internet d’information routière «Tariki», le portail on line de

pré-plaintes et de renseignement sécuritaire accessible a à l’adresse www.ppgn.mdn.dz ainsi que le numéro vert 10-55 de la Gendarmerie nationale.

S’agissant du site «Tariki», celui-ci à travers la présence permanente des unités de la Gendarmerie sur plus de 85% du réseau routier national, vise à fournir aux citoyens en général et aux usagers de la route en particulier, des informations préventives et utiles sur la situation routière à même de les assister dans leurs déplacement.



L’application « Tariki » bientôt accessible pour les non-connectés



Alimenté par des données du Centre d’information et de coordination routière de la Gendarmerie en collaboration avec les directions des Travaux publics et du Transports des 48 wilayas du pays, le site «Tariki» propose en outre, une carte interactive affichant en temps réel des informations sur les itinéraires possibles et optimaux, les bouchons et embouteillage, les aires de services d’autres données en rapport avec la météo.

De l’avis du général Guir Badoui, ce sont quelque 64 millions de consultations qui ont été enregistrées sur ce site, et ce depuis son lancement en juillet 2016.

La nouveauté concernant l’exploitation des données que diffuse le site « Tariki» au profit des usagers de la route, c’est que celles-ci seront dans un proche avenir accessibles, même pour les non connectés. «Ce site se déploiera en effet sous forme d’application qui est actuellement en phase d’évaluation technique à même de rendre possible son accès à même en cas de non connexion à l’internet» dira à ce propose le général Guir.

A propos du portail internet des pré-plaintes, sa mise en application a permis, l’émergence d’une nouvelle culture de sécurité impliquant le citoyen, ont dans ce contexte, constaté les services de gendarmerie.

En effet, le site www.ppgn.mdn.dz est un portail qui offre la possibilité d’y transmettre une déclaration de pré-plainte en remplissant un formulaire guidé pour obtenir un rendez vous de confirmation au niveau de l’unité de la Gendarmerie nationale territorialement compétente, mais aussi de donner de façon quasi anonyme, des informations liées à la sécurité traitant des différents fléaux criminels .

Quelques 921 pré-plaintes ont été réceptionnées par les services de la gendarmerie qui ont reçu 1785 renseignements en rapport notamment avec le trafic de drogue , enlèvement et détournement de mineurs, corruption et autres pratiques criminelles contre lesquelles, ce même corps de sécurité publique a eu intervenir en temps opportun, apprend le conférencier.

Au sujet de l’utilisation exploitation du numéro vert 10-55, le général Guir Badaoui a stipulé que ce sont plus d’1,3 millions d’appels qui ont été réceptionnés l’année dernière et dont l’exploitation par les services de la gendarmerie a abouti, entre autre à la résolution de quelques 901 affaires qui ont conduit à des arrestations en flagrant délit. « Quelques 8,5 millions d’appels ont été reçus sur le 10.55 depuis son lancement en 2011 à ce jour », apprend-on également de même source.

Karim Aoudia