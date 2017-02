M. GaÃ¯d Salah en visite dâ€™inspection Ã  la 5e rÃ©gion militaire : MaÃŽtriser les technologies de pointe

Le Général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a entamé hier une visite de travail et d'inspection à la 5e Région militaire, en vue de «s'enquérir de l'état-prêt des unités opérationnelles et d'intensifier les efforts de contact direct avec les éléments des forces armées», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Au premier jour de la visite et après la cérémonie d'accueil, le Général de corps d'armée, accompagné du Général-major Amar Athamnia, commandant de la 5e Région militaire, et du Général-major Rachid Chouaki, directeur des fabrications militaires au MDN, s'est rendu à un nombre de complexes d'industrie militaire commençant par la visite du complexe des véhicules blindés à roues à Aïn Smara «Rhein-Methall-Algérie».

A cette occasion, le Général de corps d'armée a procédé à l'inauguration du siège de cette importante société avant de suivre un exposé co-présenté par son directeur général et des représentants des partenaires étrangers. Par la suite, Gaïd Salah a visité les différentes structures du complexe et s'est enquis de sa chaîne de production, avant de se rendre aux différents ateliers à l'instar des ateliers de tronçonnage, de soudure, d'assemblage et de production où il s'est longuement entretenu avec les cadres et les personnels en les exhortant à «fournir davantage d'efforts afin de préserver cet important acquis pour les fabrications militaires et l'économie nationale en général». Le Général de corps d'armée a assisté à une démonstration sur le terrain des capacités de ces véhicules à surmonter les différentes formes d'obstacles naturels et artificiels et à mouvoir aisément sur les terrains rocheux. Cette société produit des véhicules blindés à roues 6x6 «FUCHS 2» et livre 120 véhicules annuellement, dans une première étape, rappelle le communiqué du MDN, précisant qu'«une fois sa capacité maximale de production atteinte, elle projette d'employer près de 1000 ouvriers parmi les jeunes de la région et des régions limitrophes, dont des ingénieurs et des techniciens, ce qui contribue à la réduction du chômage et augmente l'apport de l'ANP à la promotion de l'économie nationale, à travers la diversification des sources de revenus du pays et la réduction de la dépendance vis-à-vis de l'étranger». Par la suite, le Général de Corps d'Armée a rencontré les cadres et ouvriers de la société, auxquels il a adressé une allocution à travers laquelle il a réitéré «l'intérêt qu'accorde le haut commandement à de tels projets importants, qui se basent principalement sur le transfert de technologies de pointe et qui participent au développement et à la promotion des fabrications militaires en particulier et de l'industrie nationale en général». «Il m'est amplement agréable, à l'occasion de cette visite de travail qui m'a permis d'inaugurer et de m'enquérir du complexe des véhicules à roues de Aïn Smara considéré, à l'instar des autres usines et complexes dont disposent les fabrications militaires, comme un grand défi que les efforts ne doivent cesser pour l'emporter», a-t-il ajouté. «Sachez que les grands défis dans tous les domaines ne peuvent être surmontés que par les fermes volontés emplies de détermination et soutenues par la compétence requise et les dignes valeurs telles que l'honnêteté, le dévouement et la conscience de l'importance des missions qui vous sont confiées au niveau de ce complexe industriel, qui concrétise véritablement le degré d'efficacité de la coopération avec nos frères et amis, et la capacité de cette coopération à atteindre les objectifs escomptés», a-t-il dit à l'adresse des cadres et ouvriers de la société. «Ces objectifs à travers lesquels nous œuvrons, avec le soutien et les orientations de son excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à maîtriser la capacité de réduction graduelle de la dépendance aux autres et d'assurer par nous-mêmes l'adaptation efficace des matériels et équipements de l'ANP aux missions opérationnelles, de manière à permettre le rehaussement des performances opérationnelles et l'amélioration du rendement sur terrain», a souligné le Général de Corps d'Armée. Il a, par la suite, cédé la parole aux cadres et ouvriers de la société, qui ont exposé leurs «préoccupations et exprimé leurs remerciements et gratitude quant aux efforts consentis par le haut commandement de l'ANP au service de la relance de l'industrie militaire et nationale».