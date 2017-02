Le Coin du copiste : Tourisme saharien

La chaîne de télévision Canal Algérie nous a proposé, lors de son JT de 20 heures, un reportage qui sort quelque peu de l’ordinaire ; les images resplendissantes des étendues désertiques en Algérie, appuyant le commentaire de la journaliste qui s’est déplacée sur les lieux, étaient d’une beauté exquise. Les téléspectateurs fidèles au rendez-vous de l’information auront apprécié cette idée nouvelle s’agissant du tourisme saharien et du développement de ce circuit par de jeunes agents qui ont eut le reflexe ingénieux de trouver des destinations dans les villes autour du Sud algérien. Il était question dans ce documentaire de quelques minutes, de montrer qu’il existe en dehors de quelques sites bien connus dans les régions côtières du nord très prisées par les habitants des montagnes, un tourisme que l’on peut exploiter selon une formule innovante qui est celle du safari. On a pu ainsi voir des jeunes filles et jeunes hommes qui ont été séduits par cette façon de visiter la perle des Ziban et tous les alentours de l’oasis de Biskra en voitures spécialement conçues pour ce type de voyage. Les touristes qui étaient pour la plupart algériens, et auxquels se sont joints des journalistes de la radio nationale, ont pu faire de nombreuses pérégrinations en pleine nature dans des coins isolés à la découverte des points d’eau dans le désert et des petits oueds qui traversent la région. Comme des nomades découvrant des sites inhabités, mais très pittoresques et posant leur tentes sur la surface aride du sol aux portes du Sahara, le groupe de touristes était accompagné par un guide connaissant toutes les pistes à parcourir, sous les conseils avisés des directeurs et directrices d’agences de voyages. Ces derniers répondaient sous la caméra aux questions de la journaliste, à propos de ce concept fort réussi, les voyageurs bivouaquant dans le Sud créaient dans les soirées des atmosphères de fraîche camaraderie en sirotant un thé pendant que quelques guitaristes égrenaient des airs de chansons de leur composition. L’ambiance était sans conteste à la bonne humeur en toute convivialité, d’autant que ces touristes ont montré leur enthousiasme pour le tourisme local en s’adaptant parfaitement aux conditions parfois difficiles du voyage. Une expérience à renouveler par les tours-opérateurs qui devraient applaudir ce genre d’initiative inédite dans notre pays.

L. Graba