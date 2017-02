IdentitÃ© nationale et mondialisation culturelle : La jeunesse, force de la nation

La Ligue algérienne de la pensée et de la culture a organisé, en collaboration avec l’Office de Riad El-Feth, samedi après-midi à la salle Ibn-Zeydoun d’Alger, une rencontre sous l’intitulé «La jeunesse algérienne entre l'identité nationale et la mondialisation culturelle», en présence de professeurs émérites d’universités, d’historiens et de représentants de la société civile. Constituant l’énergie majeure des nations et des peuples pour son développement et épanouissement, la jeunesse représente un grand pourcentage de la population algérienne, et c’est la raison pour laquelle l’État prend en considération ces données pour lui manifester son intérêt à l’aune des bouleversements universels et du développement technologique qui vise, entre autres, à effacer les frontières et à influencer les générations pour adopter une culture qui n’est au bout du compte pas la leur. Face à une telle problématique, la rencontre organisée sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports a rassemblé des universitaires chercheurs dans différents domaines des sciences humaines, anthropologues, psychologues, sociologues, philosophes et historiens, ainsi que des professeurs des sciences de l’information et de la communication, pour enrichir le débat et effleurer tous les aspects de vaste thématique. Le président de la Ligue algérienne de la pensée et de la culture, Mustapha Bitam, a rappelé la nécessité d’organiser une telle rencontre, au moment où le monde vit une ébullition informatique qui menace l’attachement aux valeurs de l’identité nationale. L’interlocuteur a appelé la jeunesse algérienne à extraire l’aspect positif de la mondialisation et à s’ancrer aux valeurs ancestrales de nos aïeux qui ont résisté aux différents conquérants à travers les siècles. Mustapha Bitam a donné le coup de starter de cette rencontre en insistant sur le capital vital de la jeunesse qui devrait constituer la locomotive de l’épanouissement de la nation, architecte de la civilisation de son pays, et non pas une énergie négative qui s’autodétruit, susceptible d’être une proie facile à tout conquérant. De son côté, le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports a indiqué que la jeunesse a besoin de confiance et de suivi, enjeu inscrit dans la politique du gouvernement algérien. «Le monde vit une révolution numérique qui vise à diriger l’opinion publique pour les fins de certains services. Le savoir égale la force et les ressources humaines sont l’enjeu de l’avenir», a-t-il souligné. De son côté, le modérateur, Ameur Rekhila, a indiqué que cette rencontre renforce l’aspect historique, religieux et existentiel de la personnalité algérienne. Il a invité à l’estrade, des professeurs de différentes universités du pays pour présenter des allocutions, études et analyses sur des thématiques ayant, comme toile de fond, l’aspect culturel de la mondialisation et son impact sur l’identité culturelle du jeune Algérien, les effets de la révolution numérique, ainsi que le rôle de la culture, pour contrecarrer les fléaux sociaux.

Kader Bentounès