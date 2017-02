Avant-premiÃ¨re dâ€™El-Achiq : Documentaire sur un assassinat

C’est l’histoire d’un assassinat en plein cœur de la guerre d’Algérie. Le film commence par la nouvelle de l’assassinat du jeune espoir de la chanson constantinoise, Mohamed-Salah Benmessebah, plus connu par le surnom d’El-Achiq. Cette nouvelle met en alerte les plus hauts responsables civils et militaires du département, très tôt réunis en cellule de crise dans le bureau du préfet, alors que les premières mesures de contrôle de la scène du crime étaient mises en place. La nouvelle de l'assassinat d’El-Achiq avait tôt jeté la consternation dans la médina, particulièrement chez les mélomanes et au sein d'une société musicale recroquevillée sur elle-même. Lecture est donnée par le commissaire des RG de la fiche signalétique de la victime considérée comme un ami loyal de la France, ce dont attestent en particulier sa participation aux manifestations de fraternisation et sa présence lors de la cérémonie de dévoilement organisée quelques jours après au théâtre de la ville. Il s’agit, selon le commissaire des RG, de la deuxième personnalité musulmane amie de la France qui est visée après l’assassinat, au début de l'été, de Lakhdar Benabdelli, auteur, notamment d'une anthologie des poètes constantinois et rédacteur, pour le compte de l'administration, d'une revue de la presse arabophone sur la guerre en Algérie. Le préfet donne instruction aux responsables civils et militaires des services de sécurité de coordonner les efforts, et désigne son chef de cabinet pour coordonner les recherches et délivrer un point de la situation chaque jour. Il est convenu aussi de transmettre au ministre résident et par son biais à Paris un état de la situation pour évaluation et suites à donner. Le FLN était-il au fait des intenses préparatifs de la venue de De Gaulle, était-il aussi informé des intentions du chef du gouvernement français ? La question reste en suspens. À qui s'adressait aussi le message de l'exécution de l'artiste ? Aux Algériens tièdes ou réservés, à ceux qui avaient choisi le France ou bien était-ce l’inverse, ceux qui défendaient l’Algérie indépendante ? Pas pour le patron des RG, Antoine Casiraghi qui avait l'avantage de parler l'arabe algérien qu'il avait appris au contact des enfants de son quartier, et puis au collège.

C'était aussi un familier du restaurant bar «Le Grillon» tenu par Paolini et le clan des Corses de la ville, accueillant les bosses du milieu constantinois de toutes origines. Sa conviction et sa ligne de conduite ne souffraient aucun équivoque. «Pas de confiance aux Arabes, et il n'était pas question de leur livrer l'Algérie... française.» Pour tous, finalement, la question principale était de savoir qui avait intérêt à assassiner le jeune chanteur ? Le FLN savait de source sûre par le Dr Lahcen Benazzouz, chargé des liaisons et du renseignement auprès des responsables de la zone autonome de Constantine, qui avait pris la suite de Tewfiq Benaberrahmane, enlevé et exécuté par les paras qui avaient mis à sac sa demeure. El-Achiq était en effet l'un des agents les plus protégés du responsable de la zone qui l'avait eu sous ses ordres dans le scoutisme, et il assurait les contacts les plus sensibles en raison, notamment de sa notoriété et du rôle apparent qu'il jouait auprès des autorités. Quelle signification donner à l'événement et qui en étaient les commanditaires et les exécutants ? Le FLN devait savoir, et il lui revenait de lui donner les moyens. Retraité depuis quelques semaines pour des convenances personnelles, l'ex-commissaire de la police judiciaire, le seul d'origine algérienne, Khodja Benabdellatif, avait réagi à la nouvelle, d'abord avec une certaine émotion. Il connaissait El-Achiq, car c’était son voisin. Un reflexe professionnel et son intuition l'invitait à prendre avec réserve, ce qui avait la force de l'évidence. Il savait être de toute manière tenu d'être présent aux funérailles marquées par une impressionnante présence des autorités et à la veillée au domicile d’El-Achiq. Sans surprise, il y retrouvait des figures de la ville, les musiciens et les mélomanes en nombre, des amis de la France et sans doute des proches du FLN.

Au moment de quitter la cérémonie, il est abordé par Cheikh Lamri Benlarbi qui lui glisse discrètement dans l'oreille «le nidham te demande d'enquêter. Ils prendront contact et te donneront des informations». Enquêter pour le FLN, pour la vérité et la justice, tel est le message en filigrane de ce long métrage qui tente de faire la lumière sur ce crime. Écrit par Abdelmadjid Merdaci et réalisé par Amar Si Fodil, le film manque cependant d’action et de dialogue. Ce qui nous incite à le qualifier de travail cinématographique beaucoup faisant office de documentaire, que d’une œuvre de fiction. Pour rappel, le film El-Achiq, qui entre dans le cadre de «Constantine capitale de la culture arabe», a été tourné dans la ville de Constantine, mais ne met pas assez en évidence cette ville qui possède un charme unique en son genre, par son histoire et ses richesses naturelles ; une ville littéralement coupée en deux par un vide abyssal que relient de multiples ponts.

Sihem Oubraham