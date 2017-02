Tizi-Ouzou : Installation de lâ€™Agence Nationale des DÃ©chets

Une antenne de l’Agence Nationale des Déchets (AND) a été installée hier au niveau de la maison de l’environnement de Tizi-Ouzou par le directeur général de cette agence, en présence du secrétaire général de la wilaya de Tizi-Ouzou, Zinedine Tibourtine, la directrice locale de l’environnement et autres cadres. L’ouverture de cette antenne intervient suite aux instructions du ministre des Ressources en eau et de l’Environnement en matière d’accompagnement des autorités locales et de la société civile de la wilaya, pour instaurer le tri sélectif à travers tout le territoire de la wilaya. Cette antenne de l’AND aura un rôle efficace dans la préservation de l’environnement par la mise en place du tri sélectif des déchets à la source, a indiqué le secrétaire général de la wilaya de Tizi-Ouzou, en mettant en exergue la détermination de l’administration locale à accompagner cette agence dans l’accomplissement de ses missions. Le directeur général de l’AND, Karim Ouamane, a lui aussi mis en exergue la nécessité d’aller vers la gestion intégrée des déchets axée sur le tri sélectif, aboutissant à la réduction de la quantité des ordures à déverser au niveau des centres d’enfouissement. Le tri sélectif des déchets à la source permettra de puiser les matières premières susceptibles d’être recyclées, ce qui générera de la richesse et de l’emploi au profit des collectivités locales, a-t-il fait savoir, en indiquant qu’il est désormais temps d’aller vers des projets « grandeur nature» en matière de gestion des déchets en lieu et place des projets pilotes. A l’occasion de l’installation de cette antenne de l’AND, la direction de l’Environnement, en collaboration avec l’Agence Nationale des Déchets, a organisé une journée d’étude au niveau de la maison de l’environnement pour débattre d’un plan d’action inhérent au développement de l’activité du tri sélectif et la récupération des déchets.

Bel. Adrar