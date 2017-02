Maladies rares : Investir dans la prÃ©vention

La plupart des maladies rares sont incurables. Aussi, l’art de vivre avec une maladie rare constitue un apprentissage de tous les jours pour les patients et pour leurs familles.

Les nombreuses associations, activant pour la lutte et la prévention contre les maladies rares en Algérie, insistent sur l’unification des rangs et la création d’une fédération nationale qui regroupera toutes ces associations. «Ainsi, le travail sera plus rentable sur le terrain».

C’est ce qui a été annoncé par la présidente de l’Association algérienne des enfants atteints du syndrome de Williams et Beuren, Faïza Meddad, à la veille de la célébration de la Journée mondiale des maladies rares fixée pour demain 28 février, qui a réitéré son appel à l’instauration d’un système de dépistage précoce de ces maladies, et notamment de l’intégration scolaire des enfants atteints.

Au cours d’un atelier de dessins qui a été organisé samedi dernier au profit des enfants malades par l’Association algérienne du syndrome de Williams et Beuren, Mme Faïza Meddad a souligné que

« la célébration de cette journée vise notamment la sensibilisation et la prévention des maladies rares. C’est une occasion aussi pour ouvrir le champ aux enfants malades pour s’exprimer sur leur état d’âme à travers le dessin». Mme Meddad a précisé à cet effet que

« près de 800 enfants atteints d’une maladie rare en Algérie souffrent quotidiennement de ces pathologies rares au nombre de 7.000 et qui sont définies comme étant une maladie qui touche moins de 1 personne sur 2.000 ».

La conférencière n’a pas omis de mettre en exergue la souffrance des parents des malades, tout en insistant sur le vécu quotidien de ces derniers avec un enfant handicapé et le travail long et douloureux que beaucoup d’entre eux parcourent dans la solitude et le silence.

En effet, l’ensemble des parents d’enfants malades présents à cette journée ont exprimé leur souffrance. Ils ont exprimé avec émotion le calvaire que vivent leurs enfants malades au quotidien. Ils ont estimé que « les enfants ont besoin d’un accompagnement matériel et psychique, en ouvrant des structures spécialisées leur permettant l’accès, notamment, à la scolarisation». Madame Benguernene, maman d’une fille de 11 ans atteinte du syndrome de Prader-Willi nous a expliqué qu’«à la naissance, les médecins lui ont remarqué des retards à différents niveaux, mais ils ne savaient pas d’où ils proviennent». Et d’ajouter: «Ma fille mange beaucoup et ne pense qu’à cela », souligne-t-elle. Le syndrome est caractérisé à la naissance par une hypotonie sévère avec des difficultés alimentaires suivies par une hyperphagie responsable du développement d’une obésité morbide. Tous les malades ont un comportement particulier avec des difficultés d’apprentissage. L’hypogonadisme touche les deux sexes et la taille est réduite.

Beldjardi Abdaraouf de la wilaya de Médéa, père de deux enfants atteints de maladie rare appelle quant à l’élaboration d’un plan national pour le diagnostic automatique de la maladie dès les premiers jours de la naissance, ainsi qu’au remboursement des produits qui coûtent excessivement cher pour les parents». Un autre parent d’un adolescent de 16 ans a indiqué que son « enfant ne suit plus ses études car les professeurs ne veulent pas d’un enfant malade à l’école». Étant rares, ces maladies sont souvent orphelines d’intérêt de la part des chercheurs et des organismes qui subventionnent la recherche. Pour les compagnies pharmaceutiques, le marché est trop restreint pour justifier les coûts élevés de développement d’un médicament et pour obtenir un retour sur leurs investissements. Les spécialistes ont, à plusieurs occasions, appelé à l’installation d’un comité national interministériel pour l’élaboration d’un plan national dans lequel l’ensemble des acteurs doivent intervenir pour le dépistage et la prise en charge des maladies rares. Selon eux, sur les 8.000 maladies rares, il y en a 200 connues et seules 100 sont traitées. Ils ont, dans ce sens, appelé à l’instauration d’un accompagnement humanisé qui doit se faire pour les malades et leurs familles.

Il existerait dans le monde

8.000 maladies rares. Les personnes qui en sont atteintes ont peu d'espoir de traitement. Leurs cas sont souvent trop particuliers pour qu'on y consacre des recherches importantes... Heureusement, les choses commencent à changer grâce à la mobilisation d'associations et de chercheurs. De nombreux médicaments orphelins commencent à voir le jour.



Wassila Benhamed