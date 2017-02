Chine : Le FC Barcelone lance une acadÃ©mie de football

Le FC Barcelone, par son représentant emblématique, le Brésilien Ronaldinho, a lancé vendredi sa plus grosse académie de football sur l'île de Hainan (Chine), qui est destinée à accueillir 1.000 jeunes talents. La star brésilienne et le président du club catalan Josep Maria Bartomeu ont rencontré les enfants et ont visité le complexe de golf de Mission Hills sur l'île de Hainan, où ouvriront les sept terrains de football de l'académie plus tard cette année. "Ce sera certainement le plus gros projet footballistique du monde", a déclaré Bartomeu au sujet de l'académie. "Nous savons que le FC Barcelone travaille très bien avec les enfants, et en plus ce sont des professionnels de haut-niveau qui viendront travailler ici. Je suis persuadé qu'ils apporteront beaucoup, et que le football chinois va énormément apprendre", a pour sa part estimé Ronaldhino. Le complexe, qui servira aussi de centre d'entraînement pour la sélection nationale chinoise et pour les meilleurs clubs du pays, est l'une des dizaines de milliers d'installations qui seront construites dans les prochaines années, pour aider la Chine à atteindre son objectif de devenir une des meilleurs nations du football mondial. Ce sera aussi la plus grosse des académies parmi la vingtaine que possède le Barça à travers le monde, et la première directement gérée par le staff catalan. Le centre de Mission Hills sera malgré tout toujours éclipsé par l'école de football d'Evergrande, à Guangdong. Avec ses plus de 2.000 élèves, la plus grande académie du monde est reliée au rival espagnol de Barcelone, le Real Madrid. Malgré ses 1.3 milliard d'habitants, la Chine n'exploite pas encore son potentiel footballistique à fond. Elle n'est apparue qu'une seule fois en Coupe du monde : c'était en 2002 en Corée, et elle avait alors perdu tous ses matches de poule sans marquer le moindre but.