Dans la lucarne : Entre arbitrage et vidÃ©o

Le football ne peut connaitre l’essor que tout le monde attend s’il ne bénéficie pas de toutes les conditions nécessaires pour cela. Il est certain qu’il faut des infrastructures adéquates pouvant permettre aux différents acteurs d’évoluer dans un cadre adapté et viable, mais aussi la présence de joueurs au talent avéré capables d’enchanter et enivrer les foules par des prouesses techniques. Le football moderne est aujourd’hui à un stade ou l’arbritrage humain ne suffit plus. L’application dans le football de moyens techniques sophistiqués est devenue de nos jours une réalité, même si des résistances au progrès technique existent toujours. On peut même dire qu’elles sont encore plus fortes qu’elles ne l’étaient jusqu’ici. La vidéo-arbritrage dans le football a déjà été testée. Certains pays l’utilise et d’une certaine façon est rentrée dans leurs mœurs. Les résultats sont spectaculaires et les erreurs d’arbitrage régressent visiblement, puisqu’elle vous donne la possibilité, par preuve interposée, de rectifier le tir et éviter l’erreur qui pourrait influer directement sur le résultat d’une rencontre de football. Plusieurs autres disciplines, comme le Rugby, l’ont adopté. Ce qui a donné plus de poids aux arbitres pour prendre leurs décisions et trancher en toute transparence. Chez nous, ce procédé est connu, mais on hésite à l’adopter donnant plus de pouvoir aux hommes «au sifflet ». Pourtant, tout le monde a conscience du nombre d’erreurs d’arbitrage qu’on comptabilise de journée en journée. Elles sont si flagrantes qu’on est en train de pousser des supporters de certains clubs —des victimes « d’erreurs d’arbitrage—, à se révolter. Les avis sont même devenus accusateurs. C'est-à-dire, qu’on accuse carrément certains arbitres de faire exprès des erreurs pour aider certains clubs, soit à se classer parmi ceux qui jouent les premiers rôles, ou pour éviter les dernières loges. Toujours est-il, le problème reste posé. Il faut reconnaitre que la Commission fédérale d’arbitrage fait de son mieux pour améliorer le niveau d’ensemble de nos arbitres. Apparemment, et malgré les séminaires organisés durant la saison, l’amélioration tarde. Après chaque journée, les mécontents font pousser des cheveux blancs aux responsables de notre arbitrage. Lors des matches USMH-NAHD et MCA-ESS, l’arbitre n’a pas été épargné par les critiques. Les penaltys sont devenus des offrandes qu’on offre aux uns et aux autres pour « services rendus ».

Pour le bien de notre football, on veut un arbitrage impartial qui n’accorde aucune faveur ni aux uns ni aux autres. On a l’impression aujourd’hui que c’est l’arbitre qui est le « maître » sur le terrain. C'est-à-dire que, par ces décisions inappropriées, c’est lui qui influe directement sur le résultat final d’une rencontre de football. Souvent, on constate que ce n’est pas le meilleur sur le rectangle vert qui l’emporte. Dans une telle configuration, une équipe médiocre peut avoir gain du match, une sorte de «hold up» parfait ! Malheureusement, c’est devenu fréquent. Les trois points de la victoire n’iront pas dans les poches de celui qui les mérite. Une réalité qui nous pousse à exiger l’utilisation de la vidéo qui peut à court terme atténuer les fautes d’arbitrage et aussi pour éviter que des assistants d’arbitre lèvent sans raison le drapeau pour signifier un hors jeu. Ce qui reste pénalisant pour tout le monde.

Vivement la vidéo !

Hamid Gharbi