Ligue 1 (21e journÃ©e) : La JSK complique sa situation

La 21e journée de Ligue-1 s’est achevée avec la victoire de l’USMA hors de ses bases, à Médéa, devant l’équipe locale, l’O Médéa. Ce sont d’abord les Algérois qui avaient ouvert la marque par Meftah, sur penalty, avant que Banouh n’égalise en fin de première période. En seconde mi-temps, les visiteurs très motivés parviendront par Andria à ajouter le deuxième but. Et alors que tout le monde s’attendait à l’égalisation des locaux, les Usmistes par le biais de Chafaï corsent la note. À (3 à 1), on peut dire que les carottes étaient cuites pour les Médéens qui concèdent une défaite pour le moins inattendue, surtout que cela fait longtemps que les Rouge et Noir n’ont pas inscrit autant de but en un seul match. Ils rejoignent désormais le MCA à la troisième place avec 34 pts. Les deux équipes concernées par les compétitions africaines vont se rencontrer, ce jeudi 02 mars, au stade 5-Juillet (17h45), confrontation décisive car le perdant risque vraiment gros car il sera d’une certaine façon, écarté de la course au titre. Toutefois mathématiquement tout reste possible.

Au stade 20 Août, le CRB s’en sort finalement à bon compte, lui qui a été accroché jusqu’au temps additionnel (90+5) par le DRBT. C’est à ce moment que Bouazza transformera les choses avec un penalty, suite à une faute de la main d’un défenseur de Tadjenanet, que l’arbitre Arab n’a pas hésité à accorder. Une victoire à l’arraché, qui prive les visiteurs d’un point certain. Si le CRB respire un peu, ce n’est pas le cas des poulains de Bougherara. L’équipe reste engluée dans une position de relégable, même avec les autres occasions pour se reprendre, notamment avec le match à domicile contre l’USMH samedi prochain au stade Smaïl Lahoua.

À Tizi-Ouzou, la JSK continue de broyer du noir. Elle n’arrive toujours pas à gagner. Face aux gars de Béchar, on peut même dire qu’elle l’a échappée belle. En effet, les protégés de Khouda ont failli à plusieurs reprises inscrire le but victorieux, comme cette action dans les ultimes secondes de la partie stoppée par un sifflet de l’arbitre, Benbraham, alors que le joueur de la Saoura filait seul au but. Un fait de jeu qui a suscité les interrogations, mais aussi les contestations des joueurs et des dirigeants des gars du Sud du pays. Cela étant dit, ce résultat ne fait pas les affaires de la JSK qui ne fait que compliquer sa situation.

Par ailleurs, les spécialistes ne comprennent toujours pas pourquoi on continue la programmation du championnat national de Ligue-1 alors que les matches en retard n’ont pas été fixés. La commission des compétitions de la LFP trouve un mal fou pour les programmer. Des matches de la 16e journée n’ont pas encore été joués alors qu’on a déjà joué la 23e journée. Une aberration inexpliquée pour le moment. On tergiverse encore sans prendre de décision franche qui va éclairer définitivement les choses et éviter les arrangements de matches, surtout que la fin de la saison est toute proche.

H. G.