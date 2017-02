FAF : Bilans moral et financier Ã  la loupe

Aujourd’hui, au Centre technique de la FAF de Sidi Moussa, aura lieu l’organisation de l’assemblée générale de la FAF. Elle donnera l’opportunité au président sortant, Mohamed Raouraoua, de faire approuver ses bilans moral et financier par les membres de l’AG.

Il est clair que pour la plupart ce ne sera qu’une simple formalité. C'est-à-dire que leur approbation ne fera pas l’ombre d’un doute. Ce sera aussi l’occasion de désigner la commission qui va organiser l’AG Elective du 20 mars prochain, que tous les observateurs attendent avec une attention particulière. Il est certain que beaucoup de choses ont été dites à propos de l’avenir de la FAF, notamment sur la personnalité qui conduira les affaires du football algérien. Il est certain et depuis l’élimination de l’EN de la CAN du Gabon le 23 janvier dernier, on a énormément jasé autour du président Raouraoua qui mène de main de maître le football algérien depuis plusieurs années. La question qui a trituré tous les esprits est relative à la position de Raouraoua lui-même. Certains n’ont pas hésité à parler de son éventuel départ, alors que l’intéressé jusqu’ici n’en a rien dévoilé. Son silence a eu pour effet de brouiller les cartes. Règlementairement, personne ne peut l’empêcher de briguer un autre mandat surtout qu’il bénéficie du soutien du BF, mais aussi des présidents de Ligues de wilaya et d’autres parties. Par conséquent, il n’a pas perdu de son aura et c’est toujours lui qui détient les clés de la prochaine AGE de la FAF, eu égard au fait que sur le plan logistique, il a énormément apporté au football algérien, et au plan financier plus particulièrement. Il est clair que la FAF, d’une certaine façon, a été fragilisée par la dernière déconvenue des Verts, mais…

Le dépôt des candidatures est déjà ouvert, mais nombreux observateurs attendent la position de Raouraoua. Toujours est-il d’ici le 13 mars prochain, on sera davantage renseigné sur cette élection de la FAF après avoir épuisé les éventuels recours. Il est certain que Raouraoua n’a pas pris de décisions quant à son avenir. Les jours à venir vont nous donner plus d’éclaircissements sur cette élection de la FAF qui ne laisse personne indifférent.

Hamid G.