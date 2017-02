ProcÃ¨s de lâ€™assassinat dâ€™Ali Tounsi : Quel est le mobile ?

«Non, je n’ai pas tué Ali Tounsi. Comment aurais-je pu le faire, alors qu’il était plus qu’un frère pour moi ?» lance inlassablement Chouaïb Oultache, devant le tribunal criminel d’Alger, où il est accusé de l’assassinat de l’ancien Directeur général de la Sûreté nationale, le 25 février 2010, dans son bureau. Le chef de l’unité aérienne de la DGSN à l’époque des faits, poursuivi pour homicide volontaire, tentative de meurtre et port d’armes et de munitions sans autorisation, nie en effet en bloc les accusations, récuse la thèse officielle contenue dans l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation et pointe du doigt des parties qu’il était incapable de nommer d’être derrière cette «machination». Cependant, il reconnaît avoir tiré quatre balles en direction de la victime, mais, précise-t-il, sans qu’il ait l’intention d’attenter à la vie de celui qu’il considère être «son ami, son frère». Il explique qu’il avait agi de la sorte pour se défendre. «Je suis entré dans son bureau pour demander le report de la réunion, mais il ne voulait pas. Les choses ont dégénéré, et lorsque Tounsi m’a traité de traître, je lui ai rétorqué que c’était lui le traître. Ce qui l’a poussé à se saisir d’un coupe-papier et à me viser avec. J’ai alors tiré sur lui en visant sa main droite», a déclaré l’accusé qui ne semble pas avoir convaincu le président de l’audience. Il poursuit en indiquant qu’il voulait ensuite se suicider ou être «abattu» par les forces d’intervention, mais il sera finalement blessé à la jambe, au ventre et au rein. «Mais vous avez reconnu les faits, lors de l’instruction et déclaré avoir tué le DGSN de deux balles, dont l’une l’a atteint à la tête. Pourquoi ce revirement ?» l’interroge le magistrat. Ce à quoi Oultache réplique : «Ce ne sont pas mes déclarations. Il y a eu une grossière manipulation. Ils ont voulu m’imputer cet assassinat, et pour cela, ils ont fomenté un scénario. Ce sont eux qui l’ont tué !» s’est-il emporté.

Le président revient à la charge : «De qui parlez-vous ?» sans qu’il trouve auprès de l’accusé une réponse claire. Il faut rappeler que le drame est survenu quelques minutes avant la tenue d’une réunion interne au cours de laquelle la victime allait, selon certaines sources, signifier à Oultache certaines anomalies constatées dans le dossier de modernisation de la DGSN dont il était en charge et de mauvaise gestion du marché de la télésurveillance et des télécommunications. D’ailleurs, la veille, la presse avait fait état d’un probable limogeage du chef de l’unité aérienne. Il était reproché à l’accusé d’avoir conclu des transactions financières «suspectes», notamment celle liée à l’acquisition d’équipements informatiques auprès de l’entreprise ABM, une boîte dans laquelle travaillait son gendre. D’ailleurs, l’affaire est passée en justice, et Oultache a écopé de 3 ans de prison ferme. Il semblerait donc que ces griefs aient poussé Oultache à commettre l’irréparable, du moins c’est ce que soutient l’acte d’accusation qui indique que l’enquête des services de sécurité a démontré que le meurtre était la conséquence d’une altercation entre les deux hommes.

Les déclarations de Chouaïb Oultache seront toutefois contredites, lors de l’audition des premiers témoins de l’affaire, et pas des moindres. À commencer par le chef de sûreté de wilaya d’Alger à l’époque des faits, blessé à coups de crosse par l’arme du présumé meurtrier. «J’étais dans la salle de réunion lorsque le secrétaire de Tounsi m’appelle, moi et deux autres cadres, pour rencontrer le DGSN. À notre arrivée dans le bureau, nous trouvons Oultache, l’arme à la main. En tentant de le neutraliser, il m’a asséné un coup à la tête», a raconté Abderabi Abdelmoumen.

Le témoin assure que de toutes les façons, et depuis sa désignation en 2005 à la tête de la sûreté de wilaya d’Alger, il n’a jamais été d’accord avec le chef de l’unité aérienne de la DGSN. L’autre témoin qui n’était pas loin de la scène du crime n’est autre que le secrétaire de Tounsi qui affirme être le premier à avoir vu le cadavre gisant dans une mare de sang. «J’ai tout de suite su qu’il était mort», a soutenu Abdelaziz Dahlal, qui précise que c’est l’accusé qui lui a ordonné d’appeler les trois hommes sur, soi-disant, demande de la victime, alors qu’en vérité, cette dernière était déjà décédée. Traité par l’accusé de «menteur», il confie avoir entendu deux coups de feu et avoue avoir cru à ce moment-là à des pétards. Les débats se poursuivront aujourd’hui avec la suite de l’audition des témoins.

S. A. M.