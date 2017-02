Programmes TV au cours des LÃ©gislatives : Lâ€™ARAV Ã  lâ€™Ã©coute

Une cellule sera mise en place au niveau de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), pour surveiller et suivre les programmes des chaînes de télévision en prévision des élections législatives prévues le 4 mai prochain, a indiqué le président de l’Autorité, Zouaoui Benhamadi. M. Benhamadi s’exprimait dans une déclaration à la presse au terme d’une rencontre, tenue à huis clos avec les représentants des chaînes de télévision publiques et privées, consacrée aux prochaines élections législatives, initiée par l’ARAV, en collaboration avec la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). Au cours de cette rencontre, le président de l’ARAV a indiqué avoir relevé, chez les responsables des chaînes TV, «un grand esprit de nationalisme et de responsabilité, ainsi qu’une grande volonté d’assurer une bonne couverture médiatique des prochaines élections».

S’exprimant sur cette réunion qui a vu la participation des représentants de la Télévision publique (EPTV), de la Radio nationale (ENRS) et des chaînes TV privées autorisées à couvrir les législatives, à savoir El-Djazaïria, Dzaïr TV, Echourouk TV, Hoggar TV et Ennahar TV, M. Benhamadi a qualifié la rencontre d’«extrêmement importante et historique». «Nous avons pu nous écouter et échanger nos points de vue», a-t-il dit, ajoutant que «sur la base de ce qui a été discuté, nous avons convenu d’établir un agenda pour les jours et semaines à venir afin de régler en profondeur tous les aspects techniques liés à la médiatisation des élections». De son côté, le secrétaire général de la HIISE, Fouad Makhlouf, a fait savoir que cette instance vient d’achever l’opération d’installation de ses permanence à travers les 48 wilayas, ce qui lui permet d’être déployée au niveau national.

Il a ajouté que la HIISE est aussi représentée à l’étranger, notamment à Washington, Paris, Marseille et Tunis. Il a précisé que la HIISE tire sa crédibilité de sa composante, à savoir les magistrats et les représentants de la société civile, notamment des compétences indépendantes, qualifiant l’institutionnalisation de cette haute instance d’un important acquis en matière de pratique démocratique.