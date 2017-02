AlgÃ©rie - Argentine : Multiplier les Ã©changes et la concertation politique

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu, hier à Alger, la ministre des Relations extérieures et du Culte de la République argentine, Mme Susana Mabel Malcorra, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre. «Cette audience, qui a permis d’évaluer le relations bilatérales, a montré l’excellence des relations traditionnelles d’amitié qui lient les deux pays. De ce fait, il a été retenu de voir celles-ci se consolider par la multiplication des échanges et la concertation politique, d’une part, et, d’autre part, par le raffermissement des échanges et de la coopération économique, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie de transformation», souligne la même source. Les deux parties «ont abordé un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, et les perspectives d’évolution des relations internationales dans diverses parties du monde», ajoute le communiqué. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra.



Mme Susana Malcorra : « L’Algérie, un partenaire responsable. »



L’Algérie a toujours joué un «rôle clé» dans la région en tant que stabilisateur, a soutenu la ministre des Relations extérieures et du Culte d’Argentine, Susana Malcorra, la qualifiant de «partenaire responsable». «L’Algérie a toujours joué un rôle clé dans la région en tant que stabilisateur. Je la qualifierai de partenaire responsable», a-t-elle déclaré, lors d’un point de presse, au terme de son entretien avec le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra. Elle a ajouté que l’Algérie représentait un «partenaire historique» pour l’Argentine, et elle a «un rôle encore plus grand», en raison de ce qui se passe (en Afrique) comme crime transfrontalier et terrorisme. «Je vois le rôle clé que joue l’Algérie pour la résolution de la crise au Mali, en Libye et, de manière plus large, en Afrique», a-t-elle assuré. Pour elle, le fait que l’Algérie tienne le poste de Commissaire à la paix et la sécurité de l’Union africaine est l’indice qu’elle joue un «rôle important et clé». Mme Malcorra a indiqué, par ailleurs, avoir évoqué les relations bilatérales, notamment économique, scientifique, et la coopération Sud-Sud, relevant avoir abordé longuement le secteur de l’agriculture. «Nous partageons l’idée que l’un des plus grand risques auquel le monde fait face est l’insécurité alimentaire, en raison du manque d’accès à la nourriture et à l’eau», a-t-elle souligné, ajoutant que l’Argentine peut travailler avec l’Algérie pour renforcer ses capacités dans le domaine de l’agroalimentaire. «Ce qui va non seulement aider l’Algérie, mais nous permettra aussi de nous projeter ensemble dans le monde entier en tant que fournisseur de technologie et de nourriture», a-t-elle dit. «Nous avons évoqué les questions bilatérales d’intérêt commun dans nos régions respectives, et les questions multilatérales, et nous pouvons y travailler ensemble aujourd’hui, où les notions de multilatéralisme, de mondialisme et d’ouverture sont devenues un vrai défi», a-t-elle souligné. Mme Malcorra a indiqué, en outre, qu’elle était venue en Algérie, avec un message du Président de l’Argentine, Mouriciou Macri, signifiant que l’Argentine continue d’être au côté de l’Algérie, et le souhait de ce dernier de rencontrer le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dès que l’opportunité le permet.



Des relations empreintes de confiance et de respect mutuel



Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a indiqué que les relations entre l’Algérie et l’Argentine étaient «empreintes de confiance et de respect mutuel». «L’Argentine est une nation amie et sœur, avec laquelle l’Algérie s’honore d’avoir des relations anciennes et amicales, de coopération empreintes de confiance et de respect mutuel», a-t-il indiqué, au terme de la signature du procès-verbal de l’échange des instruments de ratification concernant l’accord de coopération dans les domaines de la santé publique et des sciences médicales avec son homologue d’Argentine, Susana Malcorra. Il a ajouté que les deux pays avaient, à l’actif de cette relation, des réalisations «appréciables», dans le domaine économique, de la science et de la technologie, puisque le premier réacteur nucléaire de recherche «Nour», à Draria, a été fourni par l’Argentine.

Il a relevé, dans ce sillage, que c’était la première expérience d’exportation en matière technologique et scientifique de l’Argentine, et le premier réacteur d’importance que l’Algérie a acquis dans le cadre de cette coopération Sud-Sud, dans laquelle «nos deux pays investissent leur foi et également leur potentiel». «Nous avons toujours eu des relations de confiance, mutuellement avantageuses, et nous avons eu dans le domaine multilatéral des moments d’intense coopération qui ont permis des réalisations très appréciables dans l’évolution de l’agenda international, dans le cadre de la coopération pour le développement, comme dans le cadre de la coopération pour la paix et la sécurité internationales», a-t-il souligné. Il a ajouté que la chef de la diplomatie d’Argentine, aussi bien dans des fonctions très importantes qu’elle a assumées au titre du programme alimentaire mondial, que dans le cadre des Nations unies, où elle a eu une responsabilité encore plus grande, a toujours été à l’écoute de l’Afrique et du monde arabe. «Elle a toujours été sensible à la valeur ajoutée que l’Algérie a toujours pu apporter à l’agenda des Nations unies», a-t-il soutenu. Pour sa part, la ministre argentine a indiqué que le PV signé par les deux pays concernait un accord déjà signé entre les deux pays, mais «nous en avons amélioré les conditions», ajoutant qu’il s’agissait précisément d’un accord dans le secteur de la santé. «Nous avons déjà établi une coopération sur ce que nous avons fait dans le domaine du nucléaire, lié au secteur de la santé, à travers l’apport d’une technologie», a-t-elle expliqué. Elle a ajouté qu’elle avait établi un programme pour l’exploitation de toutes les opportunités entre les deux pays, pour notamment amener le secteur privé des deux pays à établir des partenariats. Elle a relevé que son pays prendra part au Salon de l’agriculture en Algérie, et invité de son côté les officiels et les investisseurs algériens pour avoir des discussions concrètes sur des opportunités d’affaires pour les deux parties. «Nous nous considérons comme des partenaires Sud-Sud, et nous avons ce besoin de renforcer cette coopération et de tirer profit des avantages dont nous disposons tous les deux, pour mobiliser nos capacités avec le Nord», a-t-elle recommandé.