Le SG de lâ€™UGTA : Â« Jâ€™ai du respect pour tous les autres syndicats Â»

Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a assuré n’avoir aucun différend avec les autres syndicats agréés par l’État, et qu’il les respecte tous. «Je n’ai aucun différend avec eux, et je les respecte tous, sans exception», a notamment déclaré M. Abdelmadjid Sidi-Saïd, en marge des travaux de la 3e session ordinaire de la commission exécutive nationale de l’UGTA.

Le SG de l’UGTA qui s’exprimait à Djelfa — où se sont déroulées les festivités marquant le double anniversaire de la création de l’UGTA et la nationalisation des hydrocarbures — a également relevé l’importance du dialogue qu’il qualifie d’ailleurs d’« acquis » à même de renforcer le militantisme syndical. En cette occasion, M. Abdelmadjid Sidi Saïd a également mis en avant toute la fierté qu’éprouve l’intersyndical à défendre l’économie nationale et à encourager le renforcement de la consommation des produits locaux.

Poursuivant ses propos, il fera remarquer que « les résultats de l’orientation des pouvoirs publics pour la promotion de l’économie nationale et le soutien à la production locale commencent à être visibles sur le terrain à travers la volonté exprimée par les citoyens de consommer local, suite aux décisions d’interdiction d’importation de nombreux produits de l’étranger ». Cela dit, « le développement de l’économie nationale reste tributaire du soutien et du renforcement de la production locale, grâce à la solidarité entre l’Etat, l’UGTA et le patronat », soutient le SG de l’UGTA qui salut la politique de l’Etat incitant à l’investissement dans le but de faire de l’Algérie « un pays fort au double plan politique et socioéconomique ».

D’autre part, M. Sidi Saïd s’est félicité de « la stabilité retrouvée grâce à la politique bien guidée du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, architecte de l’historique Charte pour la paix et la réconciliation nationale », a-t-il relevé. Le SG de l’UGTA a mis l’accent, lors de cette rencontre, sur sa conviction quant à l’impérative préservation de la République qui est « un devoir national qui s’ajoute à notre défense perpétuelle des droits des travailleurs », a-t-il affirmé. De même qu’il a souligné l’esprit de militantisme qui anime les syndicalistes et le secrétariat national de l’intersyndical et mis en avant « l’amélioration intervenue dans la relation entre la base et les structures syndicales ».

Pour leur part, les syndicats autonomes, qui sont une trentaine, reprochent à l’UGTA le fait qu’elle demeure « l’unique » interlocuteur du gouvernement alors qu’elle ne représente que ses adhérents. La réunion de la Tripartite, prévue le 6 mars prochain à Annaba, est citée en exemple. Les syndicats autonomes sont admis à la Tripartite à titre d’observateurs, pas de partenaires.

Néanmoins, dernièrement, le ministre du Travail, Mohamed El Ghazi a promis d’associer les syndicats autonomes aux négociations sociales dans une démarche d’apaisement et de rapprochement.

« L’année 2017 sera une nouvelle étape sur la voie du renforcement du dialogue permanent entre les autorités et le partenaire social », a-t-il indiqué.

A signaler, enfin, l’UGTA compte aujourd’hui pas moins de 2,6 millions d’adhérents, sur un total de 7 millions de travailleurs, soit un taux de 40 % de la masse travailleuse, comme souligné par le SG de l’Union.

Il convient de rappeler, également, que l’UGTA a été fondée le 24 février 1956, par le martyr Aïssat Idir. Elle constituait alors « l’un des moyens de lutte tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, à même d’internationaliser la juste cause algérienne dans les fora internationaux », se rappellent nos moudjahidine. Il faut dire également que l’UGTA avait réalisé nombre d’acquis en un temps record, et ce à travers l’adhésion, en deux mois seulement depuis sa création, de 11.000 membres dans 27 sections syndicales de l’Union, comme mis en exergue récemment par le moudjahid Kechoud. Aussi, il a indiqué que cette organisation syndicale « a réussi en peu de temps à faire entendre la voix de la Révolution algérienne et de sa justesse » de par le monde, à travers l’ouverture de bureaux en Tunisie, au Maroc et même en France par des Algériens qui travaillaient dans des ateliers français.

Soraya Guemmouri

Une école du nationalisme

À Sétif, les festivités commémorant le 61e anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algériens, et le 46e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, a été marquée par un imposant programme d’activités qui consacrent la dimension historique de ces deux événements et l’impact produit dans le cadre de la consolidation de la souveraineté nationale.

Le wali, Nacer Maskri, accompagné du président de l’APW, du secrétaire de wilaya de l’Organisation des moudjahidine, de cadres syndicaux, responsables d’entreprises et des autorités civiles et militaires, s’est rendu au mémorial des martyrs où a été observé un moment de recueillement à la mémoire de tous ceux qui se sont sacrifiés pour l’Algérie.

À la maison de la Culture Houari-Boumediene, le premier responsable de la wilaya interviendra pour souligner l’importance que revêt ce double anniversaire et exprimer sa reconnaissance aux travailleurs, dont il ne manquera pas de rappeler les sacrifices durant la glorieuse Révolution de Novembre et les efforts consentis tout au long de la bataille de l’édification.

Le représentant du secrétariat de l’UGTA, Rachid Meddour, abondera dans ce sens, et mettra en évidence les décisions historiques et courageuses qui ont marqué la vie de l’UGTA, plus que jamais engagée dans la défense et la préservation des acquis, des valeurs et des constantes de la nation. Il rappelle le prix fort payé durant la décennie noire, et appelle le gouvernement à toujours œuvrer dans le sens de la préservation du pouvoir d’achat de la classe ouvrière.

Le représentant du secrétariat de wilaya de l’UGTA rendra à son tour un vibrant hommage aux forces de sécurité, avant de revenir sur le rendez-vous électoral du 4 mai, son importance et l’impact qu’il est appelé à produire dans la consolidation du processus démocratique le renforcement du front interne. À l’issue de la cérémonie, des travailleurs retraités et les lauréats du tournoi sportif organisé à la mémoire du syndicaliste Hamr Laiïn Saïd ont été honorés.

F. Zoghbi