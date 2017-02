Rencontre avec Fouad Soufi sur lâ€™histoire du syndicalisme : Une Ã©tape importante dans lâ€™Ã©veil de la conscience nationale

L’histoire du mouvement syndical en Algérie commence progressivement à être mise en lumière, enrichie par les travaux des chercheurs de tous horizons dans le but de fournir un éclairage rationnel à nos concitoyens et au public en général. C’est dans ce sillage que s’inscrivent les efforts du chercheur, Fouad Soufi qui a eu à fournir un intéressant exposé sur ce mouvement des travailleurs qui a contribué de manière efficace à l’éveil de la conscience nationale et ouvrière dans notre pays, situé son importance à travers une description circonstanciée des grandes étapes qui ont caractérisé ce syndicalisme en Algérie. Ce mouvement des travailleurs existait avec force avant le recouvrement de la souveraineté nationale en 1962 et avait aussi joué un grand rôle de 1962 à 1988 et de 1988 à nos jours avec l’avènement du multipartisme.

Lors d’une rencontre organisée à la librairie Chaib-Dzair de l’ANEP, sur « l’histoire du syndicalisme en Algérie », M. Fouad Soufi a traité avec beaucoup de simplicité, l’évolution du mouvement syndical algérien qui avait mobilisé les travailleurs de la poste (PTT) et les cheminots qui déclenchaient des grèves afin d’exercer une pression sur la France coloniale. Cependant, note le conférencier, les ouvriers agricoles, au départ, ne participaient pas à ce mouvement syndical, précisant que « la grève au début ne touchait pas tous les secteurs », mais cela n’empêchait pas la participation des commerçants dans le mouvement qui a servi la Révolution de libération nationale.

Après avoir rappelé que le mouvement syndical réunissait les moudjahidine au sein de la révolution en combattant la France coloniale, l’orateur a attiré l’attention de son auditoire sur les différentes lectures et autres interprétations des historiens sur la politique du mouvement syndical durant la période du colonialisme. Dans ce cadre, le conférencier a cité par exemple Boualem Bourouiba, Nora Bennalègue, Tahar Gaid, Abdelmadjid Azzi, (auteur d’un ouvrage paru récemment, très documenté sur le sujet) et Taleb Bendiab et d’autres écrivains qui ont traité avec un sens avéré de l’objectivité, et avec force détails, de la genèse, de l’évolution et des objectifs du mouvement syndical dans notre pays.

Lors de cette rencontre qui a été rehaussée par la présence de quelques auteurs algériens, le conférencier a donné des informations sur la création de l’Union Générale des Travailleurs Algérien (UGTA) le 24 Février 1956, sous la conduite du Front de libération nationale, avec à sa tête, le martyr Aïssat Idir, mort assassiné par la soldatesque coloniale.

Pour sa part, le modérateur de la conférence, Sid Ali Sakhri a attiré l’attention du public sur le rôle de la littérature dans le traitement de l’histoire nationale, car il est aussi important d’aborder notre histoire dans des romans, comme dans le cinéma. En somme, une conférence utile, pour la compréhension de ce pan du mouvement national algérien, de sa contribution éminente à l’éveil d’une forte conscience ouvrière, bâtie à l’ombre d’un système colonial impitoyable, de son implication patriotique au cours de la lutte d’indépendance.

