M. Tebboune, Ã  propos des importations : Â« rÃ©guler sans gÃ©nÃ©rer de pÃ©nuries Â»

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, hier, qu’une réunion présidée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, aura lieu dans les prochains jours pour fixer les montants des produits soumis aux licences d’importation au titre de l’exercice 2017.

«Nous allons nous réunir de nouveau en fin de cette semaine ou en début de la semaine prochaine afin d’arrêter approximativement les montants pour l’année 2017», a-t-il indiqué à la presse, en marge d’une visite d’inspection du chantier de la Grande mosquée d’Alger.

Le ministre a précisé, à ce propos, que «le gouvernement veut réguler davantage les importations sans générer de pénuries et tout en respectant nos engagements internationaux». «Nous n’interdisons rien, nous régulons nos importations afin de protéger nos recettes (en devises) affectées par la diminution des cours du baril de pétrole», a expliqué M. Tebboune. Il a souligné par ailleurs que les produits de première nécessité n’étaient pas concernés par ce dispositif de licences mis en place dès janvier 2016. «C’est clair. Nous ne réduirons pas d’un kilogramme tout ce qui est importé en matières de légumes secs, de céréales, d’huile et de sucre», dit-il. Pour les autres produits, il a avisé que la qualité serait exigée en premier lieu. «On va d’abord jouer sur la qualité. Nous ne laisserons plus entrer sur le marché national les produits électroménagers non conformes qui tuent, chaque hiver, des familles ou encore de l’électroménager énergivore qui pèse fortement sur la consommation énergétique du pays», a-t-il soutenu. De surcroît, il a indiqué que plusieurs autres produits, qui sont fabriqués localement, seraient soumis aux licences d’importation, dont les pommes, les viandes et les eaux minérales. «Si l’on veut diminuer la facture d’importation, c’est d’abord ne pas importer, ce que nous avons déjà sur le marché national», a-t-il rappelé. «L’interdiction d’importation des pommes n’a pas été décidée pour priver l’Algérien de ce produit, mais, il faut le souligner, cette année, nous avons eu une production extraordinaire en quantité et en qualité», a précisé le ministre, tout en insistant que le gouvernement ne cédera pas aux pressions de parties qui veulent importer ce fruit en dépit de sa disponibilité. Concernant les viandes, le ministre a fait valoir que seuls les «spécialistes» auraient le droit de les importer : «S’agissant des viandes, il y a 200 importateurs dans cette filière. Mais pourquoi tout ce nombre ? Dorénavant, il faut des spécialistes.» Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que les importations des bananes allaient reprendre prochainement. «Personne n’a bloqué les importation des bananes. Les licences de 2016 étaient arrivées à échéance. Maintenant, il faut de nouvelles licences qui vont arriver bientôt», a souligné M. Tebboune, tout en précisant que l’importation de ce fruit sera également dédiée exclusivement à 7 ou 8 «spécialistes» dans ce domaine. «Ce sont des spécialistes qui travaillent depuis 20 ans dans l’importation de bananes, qui connaissent le marché national et international, qui ont investi dans des très grandes surfaces de froid et de stockage, allant jusqu’à 20.000 m2 », a-t-il précisé. Le ministre (par intérim) du Commerce avait mis en garde, auparavant, contre le monopole de certains commerçants, favorisant la spéculation et la pénurie, elles-mêmes à l’origine de la flambée des prix, y compris des produits subventionnés. Il insiste sur «l’impératif de protéger les citoyens» de cette situation. «Ces commerçants subiront des sanctions maximales. Nous ne tolérerons aucune atteinte à l’économie nationale ni à l’intérêt du citoyen», a-t-il martelé.



Grande mosquée d’Alger : « La salle de prière prête en décembre 2017. »



Lors de sa visite du projet de la Grande mosquée d’Alger, M. Tebboune a avancé que la coupole devrait être couverte avant fin mars prochain, pour pouvoir réceptionner la salle de prière à fin 2017.

M. Tebboune a, par ailleurs, insisté sur le respect des délais de réalisation, ainsi que du cahier des charges de cette future mosquée.

Lancée en 2012, la mosquée d’Alger, dont le coût est évalué à 1 milliard d’euros, a atteint 65% des travaux, selon le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Abdelmadjid Tebboune, qui est la troisième plus grande mosquée au monde, avec un minaret de 265 m, composé de 37 étages, le plus élevé au monde. Une fois terminée, la salle de prière de 20.000 m2 pourra accueillir jusqu’à 120.000 fidèles, ce qui en fera, selon ses concepteurs, le troisième lieu de culte musulman le plus important au monde, derrière les immenses mosquées de La Mecque et de Médine, en Arabie saoudite. Le site comprendra également une bibliothèque d’un million d’ouvrages, une salle de conférences, des locaux commerciaux, un restaurant, des bibliothèques et un parking de 6.000 places. Le projet de la Grande mosquée d’Alger sera livré avant la fin du premier trimestre de l’année 2017, selon M. Tebboune. Deux sociétés travaillent en coordination pour la réalisation du projet, la société chinoise de réalisation «China State Construction Engineering Corporation» (CSCEC), qui supervise le projet, et le bureau d’études français «EGIS». Notons que le Président Bouteflika avait posé la première pierre de la Grande mosquée d’Alger, le 31 octobre 2011. Selon les explications données au ministre, lors de cette visite, le fameux minaret a atteint le 26e étage et dépassé la hauteur de 225 mètres. La coupole qui couvrira la salle de prière a été réalisée en Chine. «Les travaux de réalisation de la salle de prière, des 37 étages du minaret et de la plupart des structures seront achevés et la fin du premier trimestre 2017», a rassuré le ministre. Selon le premier responsable du secteur, les travaux d’ornement et de décoration seront confiés à un bureau d’études international spécialisé, et réalisés par des artisans algériens. Pour les travaux de pose du marbre, M. Tebboune a souligné que la priorité sera accordée aux producteurs nationaux, indiquant que les différents opérateurs locaux avaient convenu de se partager les tâches et les quotas.

Salima Ettouahria