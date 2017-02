SÃ©minaire atelier de la Caci : Le Â« Management qualitÃ© Â»

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie organise, les 27 et 28 un séminaire-atelier sur «La mise en place de son Système de management qualité» qu’abritera l'École supérieure algérienne des affaires à Alger. Cet évènement, précise la Caci sur son site, vise à faire découvrir aux apprenants les enjeux et intérêts de ce «Système de management de la qualité, grâce aux principes institués, ainsi qu'aux apports de la version 2015 de la norme ISO 9001, dans lesquels sont expliqués tous les processus du SMQ, la planification de ce dernier, ainsi que la réussite de sa mise en œuvre opérationnelle à travers la communication, la sensibilisation et les informations documentées». Cette norme universelle, précise-t-on, spécifie les exigences relatives au système de management de la qualité dans des situations diverses. On cite, à titre d’exemple, celle exigeant de l’entreprise de montrer son aptitude à fournir constamment des produits et des services conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables. Il est aussi question de viser à accroître la satisfaction de ses clients par l'application efficace du système, y compris les processus pour l'amélioration du système et l'assurance de la conformité aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables.

La reconnaissance officielle de ces systèmes de management, lors d’audits de certification par des organismes accrédités, coûte aux entreprises de l’argent et du temps. Pour rationaliser ces coûts, l’intégration de ces systèmes dans un système global dit «intégré» constitue une solution optimale d’un point de vue organisationnel, humain et financier. Dans une autre mesure, il y a lieu de préciser qu’une démarche qualité augmente l'intelligence collective de l'entreprise qui gagne en intelligence avec elle-même et son milieu. Elle est en effet en mesure de stimuler ce savoir organisationnel pour sortir de ses erreurs et en tirer des leçons pour avancer. L'attrait d'une démarche qualité réside également dans le caractère collectif et participatif qu'elle impulse auprès des différents acteurs de l'entreprise pour apprendre de soi et des relations avec soi et autrui; dont le client. L’entreprise ne doit pas forcément attendre d'avoir des problèmes de qualité, de sécurité, pour décider la mise en œuvre d'une démarche digne de ce nom. Une démarche qualité est seulement un moyen pour créer ou parfois aider à mettre à jour une structure organisationnelle toute dédiée au management systémique de l'entreprise.

Fouad Irnatene