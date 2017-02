Expertise technique des marchandises : Les nouvelles procÃ©dures en vigueur

La circulaire du 16 février 2017 définissant les modalités des recours d’expertise technique des marchandises importées ou destinées à être exportées est entrée en vigueur. La direction générale des Douanes précise que les procédures introduites dans le sillage du nouveau code des douanes «visent à uniformiser la procédure de recours à cet instrument à l’échelle de service des douanes pour plus de cohérence, d’efficacité et de facilitation en matière de contrôle douanier».

L'administration des douanes, qui a procédé, en 2016, à la suppression du registre du commerce des documents requis en appui à la déclaration en détail, du recours à l'expertise technique des marchandises, ainsi que l'adoption de l'importation et l'exportation de certaines marchandises sous le régime de licences, se dote ainsi d’outils censés améliorer les moyens de contrôle et de suivi des mouvements des marchandises avec plus d’efficience.

Des mesures dictées par les impératifs de modernisation de l'administration douanière conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), à la lumière des nouvelles mutations de l'environnement économique interne et à l’international, ainsi que par les orientations induites par le nouveau modèle de croissance. Aussi, cette démarche est mue par la nécessité d’adaptation de la mission économique et sécuritaire de l’institution douanière aux exigences de la phase en garantissant aux opérateurs économiques, producteurs, importateurs ou exportateurs, un cadre d'exercice et de régulation des échanges à même de leur assurer les meilleures conditions en matière d’accès au contrôle, de sécurité et de facilité des flux des marchandises.

Dans cette perspective, les droits des usagers et partenaires de l’administration douanière se voient renforcés et les relations beaucoup plus guidées par le principe de confiance mutuelle. Ces facilités qui répondent aux attentes des acteurs économiques viennent consolider d’autres actions initiées par la douane dans le souci de fluidifier les actions de contrôle et assouplir les procédures en vigueur à ce niveau.

D. A.