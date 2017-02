Inflation : Hausse de plus de 8%

La variation annuelle des prix à la consommation, c'est-à-dire la croissance des prix en janvier 2017 par rapport à janvier 2016, a enregistré une hausse de 8,1%, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques.

S’agissant de l'évolution mensuelle, qui est l'indice brut des prix à la consommation en janvier 2017 par rapport à décembre 2016, elle a été de 1,8%, soit un taux mensuel plus élevé que celui observé en janvier 2016 par rapport à janvier 2015 qui avait été de 0,8%. Quant au rythme d'inflation annuel, il s'est établi à 6,7% jusqu'à janvier 2017, sachant que le rythme d'inflation en glissement annuel de janvier 2017 représente l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur la période allant de février 2016 à janvier 2017 par rapport à celle allant de février 2015 à janvier 2016. En termes de variation annuelle et par catégorie de produits, les prix alimentaires ont augmenté de 6,9% en janvier 2017, comparativement aux prix de janvier 2016. Ainsi, les prix des produits agricoles frais ont enregistré une hausse de 8,53%, tandis que ceux des produits agroalimentaires ont grimpé de 5,3%. Les plus fortes hausses des prix ont été constatées, notamment pour la tomate, la pomme de terre et les œufs. En janvier 2017, les produits qui ont connu une baisse par rapport à janvier 2016 sont essentiellement le poulet évidé, les mandarines clémentine et les oranges thomson. Pour les produits manufacturés non alimentaires, leurs prix ont haussé de 10,22% en janvier 2017 par rapport au même mois de 2016, alors que ceux des services ont grimpé de 7,02%. Par type de produits et services, les prix de l'habillement et chaussures ont augmenté annuellement de 13,06%, le logement et charges de 2,8%, les meubles et articles d'ameublement de 5,2%, les produits de santé et d'hygiène corporelle de 5,7%, les transports et communication de près de 12%, les loisirs, culture et éducation de 1,5%.



Tendance mensuelle haussière des prix



En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix alimentaires ont augmenté de 2,5% en janvier 2017, comparativement à ceux de décembre 2016. Ainsi, les prix des produits agricoles frais ont enregistré une hausse de 3,1%, tandis que ceux des produits agroalimentaires ont grimpé de près de 2% dans le sillage de l'augmentation des prix des céréales, des dérivés laitiers et des huiles. Les plus fortes hausses des prix ont été constatées, notamment pour la pomme de terre, le poisson frais, les légumes frais et les fruits frais. En janvier 2017, les rares produits qui ont connu une baisse des prix par rapport à décembre 2016 sont le poulet et les œufs. Pour les produits manufacturés non alimentaires, leurs prix ont haussé de 1,8% en janvier 2017 par rapport à décembre 2016, alors que ceux des services ont augmenté de 0,2%. Par type de produits et services, les prix de l'habillement et chaussures ont augmenté de 1,8% sur la même période de comparaison, le logement et charges de 0,5%, les transports et communication de près de 1,02%, les loisirs, culture et éducation ont par contre baissé de 0,5%, alors que les prix des meubles et articles d'ameublement ainsi que ceux des produits de santé et d'hygiène corporelle se sont stabilisés. Pour rappel, la loi de finances 2017 prévoit une inflation de 4%.