INSFP de Birkhadem : Un panel attractif

L’Institut national spécialisé en formation professionnelle Karrar-Mouloud de Birkhadem, spécialisé en habillement et textile dirigé par la directrice générale de l’institut, Mme Zahia Harfouche, offre la possibilité aux jeunes qui n’ont pas eu leur Bac de se former dans plusieurs spécialités. Pour la rentrée de ce mois, le plan de formation se résume en deux spécialités, modélisme et esthéticienne/coiffure. «Notre offre de formation est constitué d’une section de 25 stagiaires par spécialité», a indiqué la sous directrice étude et stage Mme Anissa Larroum qui nous a reçus dans son bureau.

Pour ce qui est des inscriptions, elle a précisé qu’elles restent ouvertes et que «toutes les demandes qui remplissent les conditions sont acceptées». Et d’ajouter «la demande dépasse l’offre c’est pour cette raison qu’on se retrouve actuellement avec deux sections de modélisme et une section en esthétique/coiffure si celle-ci ne sera pas divisée en deux», souligne-t-elle. Mme Larroum a tenu à nous expliquer que «la majorité des inscrits sont acceptés. Il y’a une forte demande de la part des jeunes hommes qui veulent intégrer la formation en modélisme. On compte déjà pour la session de février neuf garçons», relève-t-elle. Cet Institut national avec internat, reçoit des stagiaires provenant de tout le territoire national. Ici, il existe trois modes de formation, à savoir, formation résidentielle, formation par apprentissage et cours du soir. Mme Larroum qui nous a fait visiter l’institut nous a expliqué que l’établissement compte 1.200 stagiaires actuellement en formation sur place et au niveau de l’annexe. «La vocation principale de l’institut est le modélisme et l’esthéticienne et coiffure cela n’empêche pas qu’en apprentissage, on a des sections en gestion de ressource humaine, en comptabilité, d’informatique et en secrétariat», souligne-t-elle. Les candidats désirant suivre une formation dans le modélisme doivent savoir que le technicien supérieur (TS) en modélisme est un professionnel capable d’interpréter les idées de styliste en modèles et participer à la réalisation de la collection. Il est chargé d’interpréter et traduire les croquis, proposer une collection, exécuter la toile, déterminer les solutions technologiques, réaliser le prototype, étudier la faisabilité du produit, établir le dossier technique du produit et participer à la préparation des lancements. La condition d’accès est fixé à un niveau de troisième année secondaire toutes filières confondues. La durée globale de la formation est de 30 mois dont 6 mois de stage pratique. Le titulaire du diplôme exerce son métier dans les entreprises de confection maisons de couture et bureau d’étude. Il peut également s’installer à son propre compte. A la fin de sa formation, il aura un Brevet technicien supérieur (BTS). Pour ce qui est de la deuxième spécialité à savoir la coiffure/esthéticienne, elle consiste à entretenir, embellir, corriger, transformer, mettre en valeur l’aspect cutané du visage, du corps et de la chevelure. Le titulaire de ce diplôme est chargé d’entretenir la chevelure, à savoir lavage et traitement capillaire, transformer une chevelure, c’est-à-dire couper, colorer, boucler et raidir, réaliser des coiffures de circonstances et pratiquer des soins de visage, des mains, des pieds et des ongles. Egalement, pratiquer des massages du corps, réaliser un maquillage simple ou sophistiqué, pratiquer une épilation et gérer et coordonner le travail d’un groupe. Pour ce qui est de la condition d’accès Mme Larroum nous répond que le niveau de troisième année secondaire est exigé et la durée de formation s’étale sur 30 mois dont 6 mois de stage pratique.

A la fin de sa formation, le titulaire aura un Brevet de Technicien supérieur (BTS) et sera amené à exercer dans les instituts de beauté, centres de remise en forme, salons de coiffure, salons de d’esthétique, à domicile ou dans une parfumerie représentante de produits cosmétiques. Les horaires des cours sont de deux jours par semaine, de 8h00 à 12h00 le matin et de 13h00 à 16h30 l’après midi. L’institut a une capacité d’accueil de 700 places pédagogiques, 200 lits internat pour les filles et 300 repas.

W. Benhamed