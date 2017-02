Formation et enseignement professionnels : une chance pour tous

255.000 postes de formation tous modes et dispositifs de formation confondus ont été dégagés pour la rentrée de la seconde session de la formation professionnelle prévue aujourd’hui, dont 169.320 postes consacrés à la formation diplômante et 85.680 postes dédiés à la formation qualifiante.



Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a mis l’accent, à Laghouat, sur la nécessaire introduction de nouvelles spécialités de formation adaptées aux spécificités des régions, en vue d’assurer l’insertion professionnelle des jeunes. «Il appartient d’intégrer de nouvelles spécialités de formation adaptées aux spécificités des régions, en vue de permettre aux jeunes de s’insérer dans la vie professionnelle, tout en tenant compte des priorités préconisées par le gouvernement», a affirmé M. Mebarki, en marge de l’inauguration d’un centre de formation professionnelle dans la daïra d’El-Ghicha, dans le cadre de sa visite de travail dans la région. Le ministre a estimé que l’agriculture fait partie de ces priorités, car elle constitue un des secteurs stratégiques alternatifs aux hydrocarbures, avant de mettre l’accent sur la nécessaire coordination avec les responsables du secteur de la formation pour concrétiser cette vision. Il a, à ce titre, appelé à inclure des sections de formation susceptibles de contribuer à la relance du tourisme local, au regard des grandes potentialités que renferme la wilaya de Laghouat dans ce domaine. Rappelant les efforts menés pour la dotation de chaque daïra au moins d’un centre de formation, M. Mebarki a fait savoir que plus de 1.400 centres de formation sont implantés à travers le territoire national, avant d’ajouter que les plans du secteur s’assignent comme objectif l’encadrement, la formation et l’accompagnement des jeunes, pour leur permettre de s’armer en capacités leur ouvrant des perspectives d’insertion dans la vie professionnelle. Le ministre a également mis l’accent sur la nécessaire utilisation et gestion rationnelle des moyens humains et matériels existants, y compris l’acquisition proportionnelle des équipements selon les filières ouvertes. Baptisé du nom du chahid Rouadi Eddine, ce nouvel établissement de formation offre une capacité d’accueil de 200 places et d’un hébergement de 60 lits, selon la fiche technique du projet. M. Mebarki, qui s’est rendu dans la commune de Sebgueg, a inspecté le chantier du centre de formation Chahid-Saâdi-Atallah, dont les travaux de réalisation, à un taux d’avancement de 75%, seront livrés en juillet prochain. Le ministre a poursuivi sa tournée dans la daïra d’Aflou (110 km nord de Laghouat), où il a pris connaissance du projet de réalisation d’un Institut national spécialisé en formation professionnelle, d’une capacité d’accueil de 300 places. Cette structure, qui renferme aussi un amphithéâtre de 400 places, six ateliers, une salle de sports et une autre de cours, et un internat de 120 lits, sera livrée en mai prochain, selon les responsables du secteur de la formation professionnelle. M. Mebarki a également procédé, dans la commune de Sidi Bouzid, à l’inauguration du centre de formation professionnelle Chahid-Nafaâ-Brahim, d’une capacité d’accueil de 200 places pédagogiques. Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels devra présider, aujourd’hui à Laghouat, la cérémonie d’ouverture officielle de la nouvelle rentrée de formation, session février 2017. (APS)

255.000 nouveaux stagiaires attendus aujourd’hui

La présente session de février est complémentaire à celle de septembre dernier, puisqu’elle permet de renouveler les sections ayant achevé leur cycle de formation et offre une seconde opportunité aux candidats n’ayant pu s’inscrire lors de précédente rentrée. Elle vise la poursuite de la concrétisation des objectifs fixés par le secteur dans son plan d’actions 2015/2019, notamment en matière de la programmation des spécialités décidées prioritaires, la décentralisation des spécialités «très demandées» par les jeunes et la réduction du nombre de section dans les spécialités n’offrant pas suffisamment d’opportunité d’emploi, telles que la comptabilité, opérateur micro-informatique et la coiffure. Elle est marquée par le renforcement des spécialités recherchées sur le marché du travail contre une légère baisse de postes offerts pour la branche technique administrative et de gestion. Selon le ministère de la Formation et de l’enseignement professionnels cette rentrée de février 2017 sera caractérisée, par une «légère baisse» des postes offerts pour la branche technique administrative et de gestion, qui représente 12% de l’offre globale face à la branche bâtiment et travaux publics dont le taux est fixé à 16%, les branches artisanat traditionnel et hôtellerie tourisme qui avoisinent les 13% et les branches liées à l’industrie qui représentent plus de 22% de l’ensemble des spécialités. Ces dernières au nombre de 350 couvrent un programme global de 22 branches professionnelles avec pour but principal l’adaptation de la formation aux besoins du marché. Il est aussi prévu pour les secteurs de l’agriculture et industrie agroalimentaire 8.500 nouveaux postes de formation, venus renforcer les 16.000 occupés à l’occasion de la rentrée de septembre 2016, soit un total de 24.500 postes de formation, a-t-on précisé. L’artisanat et hôtellerie tourisme sont renforcés par 19.000 nouveaux postes, pour atteindre ainsi un total de 56.300 postes de formation avec ceux déjà ouverts lors de la dernière session.



Nouvelles filières



Le secteur prévoit également, pour les filières industrielles 32.800 nouveaux postes, s’ajoutant ainsi aux 48.135 autres ouvertes à la précédente rentrée de septembre. D’autres spécialités répondant à la conjoncture économique, sont représentés par 1.458 nouveaux postes de formation dont 1.364 au profit des métiers de l’eau et de l’environnement, 94 pour les énergies renouvelables et 535 postes pour la télécommunication. Les filières bâtiment et travaux publics se sont vues doter pour la session de février de 23.309 nouveaux postes, représentant 16,08% de l’offre globale. Ces nouvelles spécialités, répondent au souci de moderniser la formation et de la mettre au diapason des besoins du développement de l’économie nationale.



Programmation renforcée



D’autres objectifs y sont inscrits à savoir le renforcement de la programmation des formations dans le domaine des énergies renouvelables et la poursuite de la programmation des formations dans les centres d’excellence dédiés aux métiers de l’agriculture et l’industrie agroalimentaire et qui accueillent pours la présente session, un effectif de plus de 4.000 candidats dont 3.480 en formation continue et 520 en formation initiale diplômante, dans les différentes spécialités, notamment la plasticulture, l’oléiculture, l’élevage, la production de pomme de terre et l’irrigation.

Ces formations sont programmées pour répondre aux besoins des partenaires locaux, tels que les directions des services agricoles, les chambres de l’agriculture de wilaya, les associations de production… Il y a lieu de rappeler qu’en 2016, le gouvernement a décidé de développer des centres d’excellences dans six wilayas à vocation agricole, ayant enregistré 4.000 diplômés en agriculture, 2.000 en agroalimentaire et 1.500 dans le secteur de la pêche.



Former des formateurs



Selon le ministère de tutelle, le secteur est en train de former des formateurs avec des compétences avérées pour une bonne qualité de l’enseignement. En ce sens, l’ensemble des wilayas au niveau national ont élargi leurs offres en matière de spécialités, sachant que la nomenclature nationale, est constamment renouvelée par un réseau d’ingénierie pédagogique, en accord avec divers secteurs d’activités. Il s’agit ainsi de l’élargissement de cette nomenclature à des spécialités nouvelles et insuffisamment développées jusque-là, comme l’utilisation des énergies renouvelables, l’environnement et le traitement des déchets…etc. Sur un autre plan on notera que la formation par apprentissage représente 52% par rapport à la formation diplômante et 37% par rapport à l’offre globale, alors que la formation résidentielle et la formation à distance représentent respectivement 26% et 2% par rapport à l’offre globale.

Sara Sofi

La rentrée en chiffres :



Nombre global candidats : 255.000 postes de formation

Formations diplômantes : 169.320 postes

Formations qualifiantes : 85.680 postes

Formation résidentielle initiale : 60.000 postes

Formation par Apprentissage : 85.000 postes

Formation à distance : 4.000 postes