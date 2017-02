Miloud Chorfi : Un grand militant

Le décès du sénateur Miloud Chorfi a été vivement ressenti par son entourage, ses amis et ses proches, tant l’homme était sociable et modeste après avoir occupé plusieurs postes à responsabilité et exercé des missions dans le secteur de la communication. Résidant à Oran depuis de longues années ou plus précisément à la date de son recrutement au sein de l’APS, avant de rejoindre la station régionale de l’ENTV, il est resté toujours attaché à sa ville natale Mascara, plus précisément à son douar Taghia, comme pour signifier un sentiment de fierté d’appartenir à cette Algérie profonde qu’il chérissait.

Mettant à profit son sens des relations humaines pour entreprendre une carrière dans le secteur de la communication et entamer une carrière politique jusqu’à devenir le porte-parole du Rassemblement national démocratique. Un militantisme caractérisé par la loyauté et la fidélité à une ligne de conduite nationaliste mettant l’intérêt de la nation et de l’Algérie au-dessus de toutes les considérations personnelles ou partisanes.

Même au sein de l’autorité de régulation de l’audiovisuel qu’il a dirigée à deux reprises à intervalles prolongés, Chorfi a œuvré efficacement par la réorganisation de cette institution à conforter le processus démocratique et de favoriser les règles de la transparence.

A chaque événement électoral, il sillonnait le territoire pour inciter à la participation citoyenne dans la consolidation de la paix rétablie et la stabilité restaurée à la faveur d’une démarche de réconciliation nationale prônée par le premier magistrat du pays. Il se confondait dans le décor de toutes les régions lors de ces consultations animées avec engagement et conviction.

L’activité débordante du défunt ne pouvait toutefois lui faire oublier de l’ambiance d’antan de son milieu professionnel d’origine, c'est-à-dire la presse, rencontrant souvent ses anciens collègues pour évoquer souvenirs et anecdotes. L’on se rappelle de cette cérémonie organisée par le RND à l’occasion de la journée du 3 Mai en l’honneur de la presse, il y a quatre ans pour et la joie du regretté hadj Miloud perpétuellement à l’écoute de ses confrères et consœurs et si détendu dans les discussions parfois au caractère nostalgique.

Sidi Bel-Abbès, lieu de résidence de sa belle famille a été toujours une halte pour le défunt qui aimait s’attabler dans les lieux publics et s’entretenir avec les copains sans retenue. Il ne cessait de répéter qu’il était le digne fils de Mascara, il tire sa révérence laissant un grand vide sur la scène politique et dans le milieu de la presse.

Repose en paix cher frère.

A. Bellaha