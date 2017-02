Le MPA mise sur la jeunesse

« Ces jours-ci, le mouvement populaire algérien a entamé plusieurs actions de proximité et de porte-à-porte, et a intensifié ses initiatives et campagnes de sensibilisation visant à amener les citoyens aux urnes le jour du scrutin, prévu le 4 mai 2017 », tels sont les propos tenus par le coordinateur du bureau fédéral du parti de la wilaya d’Alger.

M. Abdelhakim Bettache qui a animé, hier, une conférence-débat sur le thème « les perspectives de la jeunesse du MPA, pour une pratique politique moderne » portant, essentiellement, sur la formation au profit des jeunes militants du parti, a fait savoir que sa formation politique compte sur la sensibilisation pour les inciter et les convaincre les jeunes à voter massivement. « Cette campagne s’inscrit dans le cadre des missions dévolues aux structures de jeunesse qui doivent contribuer à « éveiller le sens des responsabilités chez les jeunes » a-t-il dit, soulignant l’importance du travail de proximité dans l’instauration d’une culture citoyenne.

De ce fait, le responsable a exhorté les jeunes à s’engager davantage dans l’action politique pour prendre les rênes du pouvoir « les jeunes sont appelés, aujourd’hui, plus que jamais à briser la culture du désintérêt pour la politique qui leur a été inculquée, durant la décennie noire », a-t-il estimé.

Selon le maire de l’APC d’Alger-Centre, bien que la capitale soit habitée par environ trois millions d’habitants, le taux d’abstention des électeurs atteint régulièrement les 50%, lors des rendez-vous électoraux. « La wilaya d’Alger est connue pour le taux élevé d’abstention lors des rendez-vous électoraux, cela est dû aux événements qui ont marqué les Algérois. Les jeunes ont perdu leurs repères et cela en grande partie à cause de la décennie noire. Il faut leur redonner confiance et les impliquer davantage dans le processus politique », a affirmé M. Bettache.

Il a, dans ce sens, qualifié les prochaines échéances de « très importantes » pour l’avenir de l’Algérie. Car, expliquera-t-il, « l’Algérie est encore convalescente et elle a besoin de tous ses enfants pour dépasser cette période douloureuse de son histoire, qui a coûté la vie à des milliers de martyrs, victimes d’une barbarie meurtrière abjecte ». De ce fait, le MPA prône pour un changement dans la paix et la stabilité sans atteinte à la souveraineté nationale, et ouvre aux jeunes de réelles perspectives de formation, d’apprentissage et d’emploi. « Les jeunes Algériens se battent seuls pour développer leurs idées, car ils n’ont pas beaucoup de moyens devant eux. C’est pour cela qu’il faut les aider, car ils tracent notre avenir », a-t-il assuré.

M. Bettache a, d’ailleurs, affirmé que le vote « reste l’unique moyen pour tout Algérien désireux changer sa situation ». « Les jeunes doivent comprendre que le vote est important et nécessaire, parce que la démocratie est le seul moyen de réaliser le changement ». Il dira que sa formation politique offre des avantages aux militants, à savoir l’ouverture démocratique, l’encouragement des jeunes, les débats démocratiques et transparents…

Le Mouvement populaire algérien espère gagner ainsi une bonne place dans l’échiquier électoral de la wilaya d’Alger. Le coordinateur de la wilaya d’Alger du MPA estime que « l’ouverture démocratique », « l’encouragement » des jeunes, les débats « libres » et « démocratiques » sont parmi les fondamentaux du parti et qui ne sont sans doute pas étrangers au choix porté par les nouveaux élus.

« Le Mouvement populaire algérien est un cadre idéal pour s’exprimer en toute liberté », a-t-il assuré, en faisant part de son souhait de voir le MPA gagner des places pour devenir la deuxième force politique en Algérie et, pourquoi pas, la première tout simplement. « Nous sommes ambitieux, et nous visons toujours plus haut », a-t-il conclu.

Il y a lieu de souligner que le mouvement populaire algérien a élaboré un riche programme d’animation comportant des rencontres et des débats sur la portée du vote en tant que « devoir constitutionnel ».

Sarah A. Benali Cherif