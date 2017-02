Rencontre ARAV, HIISE et responsables de lâ€™audiovisuel public et privÃ© : Assurer une couverture honnÃªte et Ã©quitable

La mission d’assurer une couverture médiatique pour l’ensemble des partis en lice pour le scrutin des législatives ne relève guère de la simple sinécure, et nécessite une organisation des plus méticuleuses. Pour ce, il est nécessaire d’impliquer les entreprises médiatiques afin d’être à la hauteur de cet événement.

Après la réunion de concertation tenue en début de ce mois entre le ministre de la Communication, M. Hamid Grine, et le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (Hiise), M. Abdelwahab Derbal, ayant porté essentiellement sur la mobilisation des médias publics pour le scrutin du 4 mai prochain, les représentants de ladite instance se lancent dans une nouvelle initiative de sensibilisation des médias. Sont concernées par cette démarche, les cinq chaînes privées de télévision « légales et accrédités » et dont les responsables sont invités par l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) pour une réunion d’échanges et de sensibilisation prévue aujourd’hui en présence des responsables de la Hiise.

Un communiqué de l’Arav qui informe de cette réunion précise que son principal objectif est de parvenir à assurer une couverture médiatique « équitable et honnête » des prochaines élections législatives. A travers la rencontre d’aujourd’hui, l’Arav et la Hiise « espèrent contribuer à clarifier le rôle de chacune des institutions, et offrir leur aide de facilitation dans le travail des organes d’information audiovisuels », est-il indiqué dans un communiqué rendu public hier par l’Autorité de régulation de l’audiovisuel.

Il est indiqué en outre dans le même document que d’une manière générale, l’Arav « est consciente de l’ampleur des missions que la loi lui confère, mais pour la première fois des devoirs s’imposent à elle face à un événement important dans la vie nationale, en l'occurrence les prochaines élections législatives ».

Aussi, le rendez-vous des urnes des prochaines législatives se décrit d’ores et déjà sous les auspices de la promotion de la pratique démocratique et un multipartisme en Algérie, de l’ancrage de l’Etat de droit et de véritable tournant devant consacrer les percepts de la bonne gouvernance et de prise en charge idoine et optimisée des aspirations des citoyens.

L’importance que revêt le prochain scrutin s’inscrit aussi à travers la série des nouvelles dispositions constitutionnelles introduites à la faveur de la révision de la loi fondamentale décidée par le Président de la République et adoptée en février 2016. Des dispositions par lesquelles a été certifiée une volonté des plus manifestes des hautes autorités quant à assurer une transparence, une neutralité et crédibilité absolue dans l’organisation des prochaines consultations électorales, à commencer par les législatives du 4 mai. D’où l’engouement si particulier d’ailleurs de la majorité des formations politiques qui ont décidé de se porter en lice pour ce scrutin et dont le nombre avoisine la quarantaine. Du coup, la mission d’assurer une couverture médiatique pour l’ensemble de ces partis en lice nécessite, le moins que l’on puisse dire, une organisation des plus méticuleuses des entreprises médiatiques pour être à la hauteur de cet événement. L’Autorité de régulation de l’audiovisuel a également mis en relief dans son communiqué « l’exigence pour tous les médias audiovisuel autorisés d’assurer une couverture honnête et équitables ». C’est d’ailleurs l’objectif gagé de la réunion de sensibilisation qui se tiendra avec les responsables de ces mêmes médias en présences des représentants de la Haute instance indépendante de surveillance des élections.

Les chaînes de télévisions privées accréditées en Algérie sont au nombre de cinq. Il est question pour les nommer de Dzair TV, Echourouk TV, Ennahar TV, El Djazairia et Hoggar TV. Dans son communiqué, publié hier, l’Arav se dit « convaincue de trouver auprès desdits médias l'écoute et la compréhension nécessaires au respect du droit, de l'éthique et de la déontologie, ainsi que leur disponibilité active en faveur de la promotion de la culture démocratique et citoyenne, de la garantie de la transparence et de l'objectivité dans l'exercice de leur mission d'information et de communication ». La même Autorité assure aussi qu’elle « œuvrera, dans la mesure des moyens qui sont les siens, à l'application et au respect des décisions de la HIISE en matière de répartition du temps d'antenne ». L’Arav « usera de son autorité pour faire valoir auprès des médias audiovisuels publics et privés autorisés, le respect des principes d'équité et d'équilibre entre tous les candidats durant toute la période des élections » est-il également mentionné dans le même document. Les législatives du 4 mai prochain s’inscrivent, selon l’Arav, « dans un contexte nouveau », marqué par la mise en œuvre de nouvelles dispositions issues de la révision de la Constitution en 2016, l'installation de la Hiise et l'adoption d'un dispositif législatif et réglementaire de régulation du champ audiovisuel.

La même autorité se dit également assurée du succès de ce « grand rendez-vous » pour peu qu'elle dispose de « moyens nécessaires en vue de faire respecter les principes d'équité, d'impartialité et d'accès équitable aux médias audiovisuels autorisés », lors de la couverture médiatique des élections législatives. L'ARAV a en outre rappelé les différents acteurs du champ audiovisuel autorisés, les règles de conduite qui s'imposent au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, afin de « garantir leur stricte application ainsi que les procédures relatives des plaintes et contentieux ».

Karim Aoudia