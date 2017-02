Nouvelles dâ€™Annaba, congestion de la circulation urbaine : Des solutions urgentes sâ€™imposentNOUVELLES Dâ€™annaba

La circulation automobile intra-muros à Annaba devient de plus en plus problématique, avec l’accroissement du parc roulant. Pour garer aujourd’hui sa machine, il faut au moins une heure de roulement à travers les artères et ruelles de la ville afin de pouvoir trouver une place de stationnement.

C’est dire la nécessite de trouver une solution urgente au problème de saturation de la circulation. Une étude a été justement élaborée dans le but d’apporter des solutions fiables à ce problème, devenu un véritable casse-tête chinois, aussi bien pour les pouvoirs publics que pour les usagers de la route. Présentée lors de la visite de travail et d’inspection du ministre des Travaux publics et des Transports, M. Boudjemaâ Talaï, cette étude prévoit un plan de circulation destiné à la décongestion du trafic routier et à assurer une fluidité du mouvement automobile. Elle s’articule sur six axes de travail qui vont permettre une réorganisation de la circulation, à travers la réalisation de parkings à étages, l’ouverture de tronçons routiers, ainsi que la régulation du stationnement payant de véhicules et la mise en place de feux tricolores aux endroits stratégiques. Il faut dire que les infrastructures de base réalisées ces dernières années, à l’exemple du pont qui remplace le pont Y et les trémies de la Plaine Ouest et de Sidi Brahim, restent insuffisants pour contribuer à désengorger la circulation, même si la délocalisation de l’ancienne gare routière de Sidi Brahim est devenue effective depuis des mois. La réalisation de deux parkings à étages à court terme sur cinq prévus, l’un à l’avant-port et l’autre à El-Hattab, permettra le stationnement d’au moins 3.000 véhicules. Ces solutions sont à même de réduire le problème des encombrements à 40% au niveau des points noirs, et ce en attendant l’ouverture de la deuxième partie de l’ouvrage d’art en cours de réalisation, à l’entrée sud de la ville, à partir du carrefour de Sidi Brahim vers la cité Seybouse, prévue en juillet prochain. Ces deux parties sont saturées à longueur de journée, d’où la nécessité d’une régulation à moyen terme par la réalisation d’un contournement et de trémies, vu le nombre impressionnant de véhicules. Outre l’étude relative au désengorgement de la circulation, le projet de tramway, qui a été gelé, est en mesure de contribuer à la prise en charge de ce problème. Par ailleurs, la société algéro-espagnole de droit algérien a été sollicitée pour apporter son expérience et son savoir-faire dans la prise en charge du problème dans la quatrième ville du pays.

Formation continue

Au diapason de l’entreprise

La formation continue représente un module important, au même titre que les autres fonctions d’une entreprise, d’un organisme ou d’une institution, vu son impact sur le développement durable. À cet effet, l’Institut national de formation de Bouhdid d’Annaba a abrité dernièrement une journée régionale consacrée à la formation continue. À cette occasion, la directrice de la formation continue des relations intersectorielles auprès du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mme Chergou Akila, a mis l’accent sur la nécessité de renforcer la concertation avec le secteur économique, dans le but de mieux répondre aux besoins du marché en main-d’œuvre qualifiée. Elle a fait état de la mise en place de dispositifs particuliers concernant la formation de professionnels chargés de promouvoir la formation continue dans un cadre législatif et réglementaire adapté. Troisième du genre après celles de Sétif et d’Ouargla sur un total de six, la rencontre d’Annaba a permis aux participants de faire part de leurs doléances, dans le cadre de quatre ateliers portant sur les volets conseil et assistance aux entreprises en matière de formation continue, financement de la formation continue, le cadre juridique de la formation continue et les dispositifs de formation adaptés à la formation continue. Mme Chergou Akila a rappelé, par ailleurs, la convention signée en 2014 avec quatorze départements ministériels et sept confédérations de patronat, dans le but d’identifier les besoins en formation continue. À l’issue des six rencontres régionales, il sera procédé à la mise en place d’un dispositif définitif pour la prise en charge des attentes et besoins des entreprises dans le domaine de la formation continue, gage de l’amélioration de la production et de la productivité.

1.571 nouveaux inscrits

Les journées portes ouvertes d’information et de sensibilisation au profit des jeunes qui désirent apprendre un métier, dont le coup de starter a été donné au Théâtre régional Azzeddine-Medjoubi, se sont clôturées le 15 février dernier. Organisée en prévision de la seconde rentrée dans ce secteur, le 26 février, cette manifestation vise à sensibiliser les jeunes aux opportunités d’acquérir un métier à travers les différentes spécialités dispensées au niveau des instituts, établissements et annexes de la formation professionnelle. Un bureau a été ouvert pour la circonstance au TRA, pour enregistrer les inscriptions des jeunes désireux poursuivre une formation, a-t-on constaté sur place. En outre, des dépliants et prospectus sont mis à la disposition du public qui a eu à visiter une exposition consacrée aux métiers, tels la coiffure, l’habit traditionnel et les confiseries. Le public a assisté à des exercices pratiques de coiffure, effectués par des jeunes apprentis. Ces derniers ont expliqué aux visiteurs, notamment les jeunes garçons, les techniques de coupe. Le directeur de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, M. Sedka Azzedine, a expliqué que l’objectif principal de ces journées est de privilégier le travail de proximité afin d’insérer le maximum de stagiaires en milieu professionnel, à la faveur des offres disponibles au niveau des 15 établissements de la formation professionnelle de la wilaya. Plus de 1.570 apprenants, dont 552 filles, nouveaux inscrits jusqu’à ce jour, ont été recensés par la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya, a fait savoir le premier responsable du secteur, ajoutant que pas moins de 5.000 postes de formation par apprentissage sont disponibles en prévision de la prochaine rentrée.

Sidi Amar

Prochaine attribution de 7.000 logements



Après l’affichage de la liste des bénéficiaires de 980 logements sociaux, la semaine passée, dans la commune de Sidi Amar, les autorités de wilaya vont mettre le cap sur le chef -lieu. En effet, il a été annoncé la distribution au cours les prochains jours de près de 7.000 logements sociaux au profit des habitants de différents quartiers de la commune d’Annaba. Les locataires des quartiers de Toche, 8-Mars et de la cité Rym seront également relogés, au même titre que les bénéficiaires de logements de type F1.On apprend d’autre part qu’un quota de 200 logements sociaux destinés à la résorption de l’habitat précaire (RHP) au profit des familles résidant dans la commune de Sidi Amar sera attribué, ces jours-ci. Il a été également annoncé la distribution, à partir de la fin du mois de mars prochain, d’environ 6.000 logements de type AADL et LSL, au niveau des sites de Draâ Errich (Oued El-Aneb), Boukhadra (El-Bouni) et la zone d’extension urbaine de Kalitoussa (Berrahal). La localité d’Aïn Barbar, relevant de la commune de Seraïdi, a bénéficié, pour sa part, d’un programme de 170 logements ruraux qui sera lancé une fois le problème de l’assiette foncier réglé, de concert avec la Conservation des forêts. Ce programme sera d’une grande importance dans la fixation des populations sur les terres agricoles, dans une localité qui a été totalement désertée durant les années de la tragédie nationale.

El-Bouni

De nouvelles structures de solidarité



Un centre d’accueil pour femmes victimes de violence a été réalisé au chef-lieu de la commune d’El-Bouni. D’une capacité de 90 places, ce centre sera opérationnel dès l’achèvement des travaux d’aménagement extérieurs et la mise en place du chauffage central. Lancé en 2003 pour un montant de réalisation de 150 millions de dinars, ce centre vient renforcer les infrastructures de solidarité existantes à l’échelle de la wilaya. Un autre projet de centre destiné aux enfants insuffisants respiratoires a été réalisé. D’une capacité d’accueil de 100 places, ce projet est implanté dans la localité de Bouzizi, pour un coût global de 18 millions de dinars.