Grand Angle : Lâ€™Ã©chec sera-t-il Ã©vitÃ© ?

Les représentants du gouvernement syrien et ceux de l’opposition présents à Genève, dans le cadre des discussions de paix menées par l’ONU, ont-ils vraiment la tête à négocier la relance du processus de sortie de crise alors qu’au même moment la Syrie est le théâtre de plusieurs attentats ayant causé la mort de dizaines de personnes ? Sans nul doute, il leur sera difficile de faire abstraction de la situation qui prévaut sur le terrain quand bien même ces attaques ne sont pas directement liées aux négociations de Genève, puisque Daech est exclu du processus intersyrien. Mais il n’en reste pas moins vrai que cette donne ne manquera pas de compliquer la, déjà, difficile mission du médiateur de l'ONU qui tente pour la quatrième fois, depuis 2016, de lancer une nouvelle session de pourparlers de paix entre le gouvernement syrien et l'opposition. Une session qui pourrait connaître le même sort que les trois premières tentatives. Pour preuve, au troisième jour de cette nouvelle initiative entamée jeudi, aucune discussion détaillée ne s'est encore engagée avec l'ONU, et encore moins entre les deux parties. De même, qu’aucune question de procédure — et encore moins de fond — ne semble réglée. "Ce sera un processus long et difficile", a répété vendredi Michael Contet, assistant de M. de Mistura, lors d'un point de presse. Mais pour les observateurs ce nouvel échec, qui semble se dessiner, était connu d’avance tant les acteurs intervenant dans le conflit sont multiples et aux agendas différents. En fait, à chaque rencontre les deux parties buttent sur le sort du président syrien, c’est la pierre d’achoppement. Ainsi selon des sources proches des négociations, le médiateur de l'ONU a remis à chaque délégation un « papier » qui mentionne les trois thèmes sur lesquels l'ONU veut engager les discussions : gouvernance, Constitution et élections. Cependant une divergence est relevée sur le sens de « gouvernance » du pays pendant une période de transition. Les premiers veulent que « le président syrien Bachar al-Assad reste aux manettes jusqu'à ce que le peuple décide de son sort par les urnes ». Quant aux seconds, ils réclament un « organe de transition ayant tous les pouvoirs exécutifs », tel qu'il avait été prévu dans un texte international de 2012 (Communiqué de Genève) indique-t-on. Autant dire donc que l’échec de cette quatrième session est quasiment consommé, avec comme conséquence l’éloignement de toute perspective d’un épilogue à moyen terme du conflit qui en est à sa sixième année.

N. K.