Chine : Plein soutien Ã  la Palestine

Le négociateur en chef palestinien, Saëb Erakat, a déclaré vendredi dernier que la direction palestinienne est en contact direct et étroit avec la Chine sur les récents développements dans le processus de paix israélo-palestinien actuellement au point mort. « La Chine a un émissaire de paix officiel pour le Moyen-Orient, et nous sommes toujours en contact... La Chine est un pays avec un poids politique remarquable qui a toujours soutenu les droits légaux des Palestiniens », a déclaré Saëb Erakat lors d'une interview exclusive accordée à Xinhua. Le dirigeant palestinien a souligné que la Chine était l'un des premiers pays à soutenir un Etat palestinien fondé sur les frontières avant 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. « La Chine a toujours soutenu nos positions à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que d'autres organisations internationales », a ajouté Saëb Erakat. A l'heure actuelle, a-t-il indiqué, la Chine fournit à l'Autorité nationale palestinienne (ANP) un soutien financier et technique important, en plus de la formation professionnelle en faveur des employés du gouvernement palestinien dans plusieurs domaines. « Nous apprécions hautement le soutien politique, technique et financier chinois au peuple palestinien », a-t-il indiqué. Officiellement, la Chine a toujours soutenu la cause juste du peuple palestinien pour rétablir ses droits nationaux légitimes. En 2012, la Chine a voté en faveur d'une candidature palestinienne à l'ONU, pour devenir Etat observateur non-membre de l'ONU. Saëb Erakat, qui effectuait une brève visite en Egypte où il a rencontré le ministre égyptien des Affaires étrangères et les responsables de la Ligue arabe, a déclaré que le prochain sommet arabe qui se tiendrait en mars à Amman en Jordanie doit adopter une position unifiée sur le conflit palestino-israélien. « Le sommet devrait confirmer que l'Initiative de Paix Arabe ne peut pas être modifiée... Les dirigeants arabes devraient affirmer qu'il doit y avoir un Etat palestinien fondé sur les frontières de 1967 et que toutes les activités de colonisation doivent cesser », a-t-il souligné. (APS)