Suite aux provocations dÃ©libÃ©rÃ©es du Maroc Ã  Al Guergarat : Le Polisario saisit Guterres

Le Front Polisario a fait part, vendredi dernier, au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guteress, des risques découlant du blocage du processus de paix et de la situation tendue qui prévaut dans la zone tampon d’El Guergarat.

Le représentant du Front Polisario, Ahmed Boukhari, s’est entretenu vendredi dernier au siège des Nations unies avec le SG de l’ONU, Antonio Guterres, à qui il a transmis un message du président sahraoui, Brahim Ghali, sur la dangereuse impasse dans laquelle se trouve le processus de l’ONU depuis plusieurs années, a appris l’APS vendredi soir auprès de la représentation sahraouie à New York. Le blocage du processus maintenu par le Maroc a été aggravé par la situation tendue dans la zone d’El Guergarat au sud du Sahara occidental où le Maroc veut construire une route traversant les territoires sous contrôle du Front Polisario en violation de l’accord du cessez-le-feu. La partie sahraouie a mis en garde contre « les provocations délibérées et planifiées du Maroc » dans cette zone sensible, située à la frontière avec la Mauritanie. Elle a mis le Maroc devant ses responsabilités en affirmant que toute escalade de la crise dans El Guergarat lui incombe. Il s’agit du deuxième appel lancé par le Front Polisario aux Nations unies en l’espace de trois jours, l’exhortant à intervenir pour dégeler le processus de paix à l’arrêt depuis 2012 et éviter l’escalade dans la zone d’El Guergarat. Mercredi le Front Polisario a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à relancer le processus de paix, en affirmant que « la diplomatie du silence » a conduit à l’échec de l’organe onusien à prévenir les conflits dans les territoires occupés. Dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité, Volodymyr Yelchenko, Ahmed Boukhari, a relevé que la situation tendue à El Guergarat « était le résultat de l'accumulation de plusieurs événements dangereux que le secrétariat général de l’ONU et le Conseil de sécurité auraient pu aborder de manière efficace ». Contrairement à la propagande répandue par le Maroc que la construction de la route a pour objectif de mettre fin au trafic illicite de toute sorte, des saisies de quantités importantes de drogue en provenance du « mur de la honte » ont été opérées par les forces du Front Polisario en présence des équipes de la Minurso. « C'est un crime qu’il est impossible de commettre sans la complicité et l'appui des commandants militaires marocains », a affirmé le Front Polisario. « Il y a lieu de se demander d’où vient ce trafic de toute sorte », s’est-il interrogé. La situation à El Guergarat représente un défi aux termes du cessez-le-feu convenus par les deux parties, le Front Polisario et le Maroc, avec les Nations unies. Elle met en péril la perspective d’une solution pacifique au conflit du Sahara occidental et pourrait conduire à une reprise des hostilités avec des implications régionales plus larges, avait averti l’ONU.



Un responsable sahraoui révèle l’ampleur du pillage des richesses



Le président de l’Instance sahraouie du pétrole et des mines, Ghali Zbeir, a révélé à Alger l’ampleur du pillage des richesses sahraouies, notamment le phosphate et les produits halieutiques, auquel se livre l’occupation marocaine, mettant en garde contre la persistance de la complicité de certaines sociétés étrangères en dépit de l’arrêt contraignant de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Dans un exposé devant la presse en présence de l’ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Algérie, Bouchraya Hamoudi Bayoune, M. Ghali Zbeir a révélé, chiffres à l’appui, l’ampleur du pillage des richesses sahraouies auquel se livre l’occupation marocaine, dont l’exploitation et l’exportation du phosphate extrait des territoires sahraouis occupés, notamment à partir de la mine de Boukraâ, précisant que 2,1 millions de tonnes de phosphate avaient été exportés en 2014 contre 2,1 millions de tonnes en 2013 et 1,8 million de tonne en 2012. Après avoir indiqué que l’exportation du phosphate du Sahara occidental avait cours depuis le début de l’occupation, le responsable sahraoui a évoqué la « bande transporteuse » par laquelle 2.000 tonnes de phosphate sont déplacées toutes les heures, estimant que les travaux d’élargissement de ce dispositif de transport, menées par l’occupation, dénotait la volonté marocaine de continuer à piller les richesses sahraouies. M. Ghali Zbeir a également évoqué les travaux d’extension du port d’El-Ayoune où des usines de tri et de préparation des marchandises à l’exportation sont installées, a-t-il dit. Les ressources halieutiques sont la deuxième richesse pillée à un rythme effréné au Sahara occidental après le phosphate, a-t-il poursuivi, soulignant que la côte du Sahara occidental était l’une des plus riches en ressources halieutiques au monde. Parmi les autres ressources faisant l’objet de pillage, le responsable sahraoui a cité les énergies renouvelables, précisant que le Maroc faisait venir des sociétés étrangères, notamment françaises et italiennes, pour construire des centrales solaires et éoliennes, qui produisent et exportent l’énergie vers le Maroc. La Banque allemande d’investissement participe au financement de ces sociétés, a-t-il fait savoir. Selon le président de l’Instance sahraouie du pétrole et des mines, « ces chiffres restent approximatifs car il est difficile d’obtenir des informations exactes, la région étant sous contrôle militaire et isolée du monde et les statistiques marocaines n’étant pas transparentes », a-t-il dit. Mais des médias et différentes parties sensibles à la cause sahraouie parviennent à « mettre à nu le pillage des ressources sahraouies auquel se livre l’occupation marocaine et la complicité de certains », a affirmé M. Ghali Zbeir, précisant que cela avait apporté ses fruits. En effet, 20 sociétés ont décidé en 2016 de renoncer à investir au Sahara occidental, à l’instar de la Caisse de retraite norvégienne qui a exclu de ses placements les sociétés Cairn Energy et Kosmos Energy, a précisé le responsable sahraoui. Le responsable sahraoui a mis en garde contre le pillage des ressources sahraouies par le Maroc, précisant que toute collaboration avec ce dernier était perçue comme « un encouragement en faveur de la poursuite de ses activités, ce qui contribue au prolongement du conflit au Sahara occidental qui perdure depuis plus de 40 ans ». (APS)