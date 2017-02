Ã€ lâ€™occasion de la fÃªte nationale de son pays : Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite lâ€™Ã‰mir de lâ€™Ã‰tat du KoweÃ¯t

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a salué, dans un message de vœux à l'Émir de l'État du Koweït, Cheikh Sabbah Al Ahmed Al Jaber Al Sabbah, le niveau «exceptionnel» des relations de fraternité et de coopération qui lient les deux pays. «Il m'est particulièrement agréable, au moment où votre pays frère célèbre le 56e anniversaire de sa glorieuse fête nationale, de présenter à Votre Excellence, au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, mes vœux les plus sincères, priant Dieu le Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être, et d'aider le peuple koweitien frère à réaliser davantage de prospérité sous votre sage direction», lit-on dans le message du Président Bouteflika. Et d'ajouter : «Je saisis cette heureuse occasion pour saluer le niveau exceptionnel des liens de fraternité et des relations de coopération qui lient nos deux pays frères, et réitérer notre volonté permanente et notre détermination inébranlable d'œuvrer ensemble à leur renforcement, afin de les hisser à des niveaux meilleurs au service des intérêts suprêmes des deux pays et peuples frères, et de concrétiser leurs aspirations au progrès et au développement.»