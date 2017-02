Consolider le partenariat

L’Allemagne est un partenaire historique de poids pour l’Algérie. Les deux pays entretiennent toujours d’excellents contacts au plus haut niveau. Il s’agit à présent de renouer avec la dynamique et de l’amplifier. Douze projets industriels d'un montant de plus de 24 milliards de DA (équivalent de près de 220 millions de dollars) ont été concrétisés en Algérie avec des partenaires allemands, durant les cinq dernières années. Des projets d’activités diversifiées qui sont majoritairement dans le secteur de l'industrie. Sans doute, le projet de partenariat entre Sovac et Volkswagen, d'un montant de plus de 170 millions d'euros, est le plus important projet engagé par ce constructeur automobile en Afrique et témoigne de l’intérêt. Aussi, le forum algéro-allemand, tenu en marge de la 6e réunion de la commission mixte, a été une occasion pour les dirigeants des deux pays et des acteurs économiques, pour tenter de relancer et de consolider la coopération et le partenariat économiques basés sur l’intérêt mutuel dans divers secteurs d’activités. D’emblée, le vice-ministre allemand, M. Uwe Karl Beckmeyer, a estimé que le processus de partenariat entre l'Algérie et l'Allemagne était en «bonne voie», tout en reconnaissant qu'il restait beaucoup à faire sur le plan des investissements industriels. «L'Algérie est une porte stratégique vers l'Afrique, elle recèle d'énormes opportunités d'investissements dans plusieurs domaines», a-t-il déclaré. Les deux pays sont appelés à collaborer et à saisir les opportunités offertes par leur potentiel énorme. Au moment où l’Algérie entame son émergence économique, la coopération économique entre les deux pays nécessite une nouvelle dynamique et de nouvelles initiatives. Des experts estiment que les atouts de l’Algérie sont nombreux, ce que peut apporter l’Allemagne est considérable et ce qu’elle peut en retirer l’est tout autant, sur fond du partage d’expérience et d’expertise. Cela dit, si l’Algérie courtise, en particulier, les entreprises allemandes, c’est que la coopération entre les deux pays a pris, ces dernières années, un relief particulier, loin des formes de coopération qui servent habituellement avant tout à soigner les relations diplomatiques. Face à une croissance des recettes publiques de plus en plus limitée, les investissements directs étrangers [IDE] deviennent cruciaux pour notre pays qui ambitionne de diversifier son économie, en tablant sur la relance de l’industrie. Ce sont justement ces IDE qui doivent prendre le relais. Les mesures concernant la promotion de l’investissement, notamment celles prévues par le nouveau Code de l’investissement, favorisent l’ouverture, tout en supprimant tout ce qui rebute les investisseurs, comme la complexité de la législation ou le poids de l’Administration qui entravaient fortement les possibilités de développement. En ce sens, le partenariat peut jouer un rôle clé pour soutenir l’Algérie dans ses efforts pour sortir des problèmes économiques, dans un cotexte où la croissance montre des signes d'infléchissement dans la plupart des économies, et encourager l’investissement comme facteur de prospérité indispensable aux sociétés allemandes.

Farid Bouyahia