Cour dâ€™Alger : Ouverture ce matin du procÃ¨s Oultache

Sept ans après, l’affaire de l’ex-Directeur général de la Sûreté nationale, Ali Tounsi, passera devant les juges, aujourd’hui au niveau du tribunal criminel près la cour d’Alger. Sauf surprise de dernière minute, le procès ne devra en effet pas connaître de report. Une hypothèse soulevée par certains observateurs suite au remplacement de la composante du tribunal, ainsi que des deux assesseurs, désignés à la Haute instance indépendante de surveillance des élections.

Ainsi donc, Chouaïb Oultache, chef de l’unité aérienne de la DGSN à l’époque des faits, est appelé à s’expliquer devant la cour des assises d’Alger du meurtre de son supérieur hiérarchique, commis le 25 février 2010, dans le bureau même du défunt, à quelques minutes de la tenue d’une réunion interne. Il est poursuivi pour homicide volontaire, tentative de meurtre et détention d’armes à feu et de munitions. Les débats seront marqués, selon le collectif de défense de l’accusé, par l’intervention de 54 témoins et 8 experts, tous entendus lors de l’instruction. Toutefois, les robes noires vont soumettre une liste de nouveaux témoins, et des indiscrétions parlent déjà de «poids lourds», à l’image de hauts responsables de la sécurité de l’époque. Selon l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation, l’accusé, pris d’une «crise de démence», a retourné son arme contre la victime, lors d’un tête-à-tête qui devait précéder une réunion avec les cadres de la DGSN, pour ouvrir ensuite le feu sur lui. L’acte d’accusation indique que l’acte de l’auteur présumé était «isolé», et l’enquête des services de sécurité a démontré que le meurtre était la «conséquence» d’une altercation entre les deux hommes. Oultache aurait à ce sujet fait irruption dans le bureau de la victime et exigé le report de la réunion prévue ce jour-là, prétextant «un peu de temps pour ses collaborateurs d’achever leur travail». Suite au refus de M. Tounsi, le ton est monté et les choses ont dégénéré pour aboutir à l’irréparable, après notamment que le DGSN eut reproché à son cadre sa gestion du marché de la télésurveillance et des télécommunications. Au passage, et toujours selon la version officielle, le meurtrier présumé a blessé à coups de crosse de son arme le chef de sûreté de wilaya d’Alger de l’époque, après que ce dernier est rentré dans le bureau, avant qu’il ne soit de son côté blessé par des policiers qui sont intervenus après le drame.

S. A. M.