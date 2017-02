M.â€ˆHassane Rabehi reÃ§u par le vice-ministre turc des Affaires Ã©trangÃ¨res : Une dynamique Ã  prÃ©server

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassane Rabehi, a été reçu, à Ankara, par le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Ahmet Yildiz, avec lequel il a procédé à une évaluation globale des relations entre l'Algérie et la Turquie, et des voies et moyens pour les développer davantage, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les deux responsables «se sont félicités de la qualité du dialogue politique qui caractérise les relations entre les deux pays, notamment depuis la signature du traité d'amitié et de coopération en mai 2006, et comme en témoignent les multiples visites échangées entre les deux pays ces dernières années dans plusieurs domaines et les rencontres entre les ministres des Affaires étrangères, en marge de leur participation à des conférences internationales», précise le communiqué. Cette rencontre «a eu lieu juste avant la tenue des consultations politiques entre M. Rabehi et son homologue turc, Umit Yalcin, en présence des membres des délégations des deux parties, dont Lahcene Boufares, ambassadeur d'Algérie à Ankara». MM. Hassane Rabehi et Umit Yalcin «se sont félicités de la dynamique qui caractérise les relations entre les deux pays, et ont souligné la nécessité d'insuffler une nouvelle impulsion à leur dialogue politique, à travers la régularité et la densification des rencontres ministérielles entre les deux pays», souligne la même source. «Ils se sont félicités de la tenue, au mois de janvier dernier à Ankara, des consultations entre les parlementaires des deux pays, et ont retenu le principe de la promotion de la dimension humaine des relations bilatérales, ainsi que l'amorce d'une coopération entre les villes des deux pays», ajoute le communiqué. Au plan économique, les deux interlocuteurs «se sont félicités des échanges économiques et des multiples projets de partenariats réalisés en Algérie dans les domaines du BTP, de l'acier et du textile qui font aujourd'hui de la Turquie le principal partenaire économique de l'Algérie dans la région de l'Europe centrale et orientale, avec un volume d'échanges de 5 milliards de dollars en moyenne annuellement». MM. Rabehi et Yalcin «ont évalué la coopération culturelle, scientifique et technique, en soulignant en particulier l'importance accordée à la restauration du patrimoine architectural algérien datant de l'époque ottomane». «Ils ont estimé que la 11e session de la Commission mixte de coopération économique, scientifique et technique sera l'occasion pour définir de nouvelles perspectives au bénéfice de l'élargissement de la coopération multiforme entre les deux pays».