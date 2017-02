Le Coin du copiste : Lâ€™Afrique aux Africains !

La semaine culturelle sud-africaine a commencé ce vendredi en Algérie. Si on connait l’attirance du lectorat algérien pour la littérature des pays du continent avec les écrivains célèbres de la négritude et pour ne citer que l’un de leur porte-parole Léopold Sedar Senghor et chez nous le militant et théoricien Frantz Fanon qui avait épousé la cause nationale, on ignore encore en dehors des pays limitrophes, ce que les Africains du sud produisent dans le vaste domaine de la culture. De l’ancienne affirmation identitaire revendiquée par plusieurs ethnies qui peuplent depuis la nuit des temps cette région face essentiellement à la ségrégation raciale puis à l’esclavagisme dont ont été victimes pendant plusieurs générations ces populations considérées par les anthropologues avertis aux sources des origines de l’humanité si l’on se réfère aux totems et à toute la mythologie secrète qui ont perduré depuis le commencement, la culture africaine restée dans sa forme la plus archaïque à travers la célébration des fêtes qui ont pris des allures folkloriques en Occident, représente des pages entières, une mine d’informations pour la compréhension de l’homme et la recherche scientifique des origines de la création depuis l’apparition de la musique et des religions, deux aspects de la civilisation qui sont étroitement dépendants mais successifs dans la chronologie de l’évolution de l’homme. Lorsque des monstres sacrés de la peinture à l’image de Picasso et de son mouvement cubiste ont opéré leur retour aux sources, c’est d’abord vers les profondeurs matricielles de l’Afrique et plus au sud que leur inspiration est allée puiser sa matière et ses figures. Pour nous autres qui avons découvert très tôt la littérature africaine, l’engouement pour ses textes reste le même dans la mesure où il a ouvert tout un chapitre et un monde jusqu’à là inconnus, un univers fantastique que nos éditeurs continuent de faire découvrir à l’occasion de la foire des livres d’Alger où un pavillon entier est consacré aux écrivains africains. Si les noms d’un certain nombre de pays reviennent invariablement dans notre mémoire, il est temps de poursuivre plus au sud de l’Afrique nos investigations pour parfaire notre connaissance de cette culture avec celle de «la nation-arc-en-ciel» ou le pays de Madiba ou Nelson Mandela qui s’invite sur nos rives depuis le 24 de ce mois pour se poursuivre, dans le cadre d’une coopération culturelle avec notre pays, jusqu’au 3 mars. Le public de plusieurs régions du pays pourra ainsi aller à la rencontre du patrimoine culturel sud-africain par le biais d’expositions, le concert de la troupe Soweto, la projection du film Mandela’s gun, les cinémathèques ainsi qu’une exposition d’artisanat au Bastion 23. Pour cet événement les maisons de la culture de Bouira, Boumerdes et Koléa seront mises à contribution et pour ce qui est de la capitale le Palais de la Culture et la salle Agora de l’office Riadh El Feth seront le théâtre d’événements artistiques consacrés à l’invité d’honneur.

L. Graba