Note de lecture, Patchwork des sens, et la complainte du nay, poÃ¨mes et roman de Samia Boumerdassi : Une Ã©criture toute en douceur

En plus d'être médecin, Samia Boumerdassi est une artiste pour ainsi dire «bicéphale». Pour être plus prosaïque, il y a deux personnalités en elle qui se complètent : L'une peint, l'autre écrit. Elle sont là, toutes deux, qui vont si bien ensemble, à «l'ambedui» —comme le dit ce mot du français médiéval oublié depuis— dans une exploration commune du sensible, du créé. D'une trentaine de peintures, actuellement exposées à la galerie Aicha Haddad, à quelque soixante-dix poèmes (Patchwork des sens) et un roman de 70 pages (La complainte du nay), Samia Boumerdassi se convainc d'entreprendre enfin un rêve de vieux sage : engager une démarche où se mêleraient aux «mêmes pages», des textes et des tracés picturaux mûris aux sources les uns des autres.



La complainte du Nay et Patchwork des sens



Ici l'écriture poétique toute en douceur et en tension de la poétesse et romancière s'est déjà mesurée au réel au travers d'un premier recueil de poèmes Patchwok des sens, édité à compte d'auteur (chez Amerdhil/Creapsy 2010) ainsi que dans quelques textes de différentes longueurs, encore inédits. On y lit, entre autres : «Harmonie des sons.../ Du désert le plus profond.. ./ Une sensation de parchemin.../ Un goût d'ancien.../ Une impression d'ancêtre. (Sur la portée d'une targuia, in Patchwork des sens). A chaque fois, l'auteure saisit le réel par un bout de sa banalité inaperçu du commun des mortels, mais néanmoins reconnu par chacun : « En rentrant à la maison, je trouve mes deux sœurs scotchées devant un feuilleton turc...les yeux...la tête pleins de ces rêves qui font des réveils douloureux...ma mère n'a même pas fait attention à moi...occupée qu'elle était à cuisiner...je grignote un petit quelque chose...puis vite fait...je cours...je vole...je fuis...chez ammi Omar...je reste là sans broncher à l'écouter jouer du banjo face à la mer...un moment privilégié...une bouffée d'oxygène...lorsque je rentre me coucher, il se fait tard...» (in La complainte du nay, pages 20-21). Par une écriture qu'elle qualifie elle-même de «méticuleuse», précise et économe, elle révèle les revers inquiets de l'identité en questionnement, l'inadéquation entre le bonheur rêvé et le conditionnement nécessaire à la vie en société.

C’est aussi à une autre aventure de l'écriture qu'elle se confond ici en résonance avec une peinture mi abstraite, mi figurative, celle toute en couleurs, toute en nuances, où les couches multiples de peinture et de «symboles» se recouvrent comme sédiments d'un temps passé, «périodes» délavées, supports de forte toile ou de bois pour seuls témoins de mémoires. Samia Boumerdassi s'y pose comme face au vide, espace des grands possibles circonscrit seulement par le lieu du tableau et de l'imaginaire coloré qui l'habite ; ouverture sur l'indicible en un parcours poétique parce qu'éminemment sensible dans ce lieu in(dé)fini du créé.Dans La complainte du nay, Patchwork des sens et par ailleurs dans l'exposition picturale «Arabesques d'aujourd'hui et d'antan», Samia Boumerdassi nous traduit, chacun en son langage, deux versants d'une réalité «ouverte», celle que nous suggère le texte, poétique et/ou romanesque, et celle, autre, autonome malgré tout mais en lecture aussi, du tableau pictural en résonance.

Kamel Bouslama



- Patchwork des sens, de Samia Boumerdassi, édition Amerdhil / Creapsy, Alger 2010, 74 pages

- La complainte du Nay, du même auteure, édition el Mâarifa, Alger 2013, 70 pages.