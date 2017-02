CommÃ©moration de la naissance et de la disparition de Mouloud Mammeri : En souvenir du sage

La direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, en collaboration avec l’université Mouloud-Mammeri, la direction de l’éducation nationale, le Haut-Commissariat à l’amazighité, les Assemblées populaires communales de Tizi Ouzou et de Beni Yenni, l’association culturelle Talwit de Beni Yenni et l’Association des enseignants de la langue amazighe de la wilaya Tizi Ouzou, fêtent, depuis hier, le 28e anniversaire de la disparition du célèbre Amusnaw, l’écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri, ainsi que le centenaire de sa naissance.

Pour célébrer ces deux événements, la direction de la culture et ses différents partenaires ont concocté un programme à la hauteur du savant que fut Mouloud Mammeri. Ainsi, aujourd’hui pour l’ouverture de ces festivités, il est prévu l’organisation d’une course cycliste à partir de la localité natale de l’Amusnaw jusqu’à la placette de l’Olivier de la ville des Genêts, alors qu’une exposition autour de l’œuvre et le parcours de l’anthropologue se tiendra à la Maison de la Culture portant son nom, des ventes de livres avec la quinzaine de maisons d’éditions qui prennent part à cette manifestation. Il y aura aussi un récital poétique en hommage à Mouloud Mammeri et une projection du film La colline oubliée, tiré du roman éponyme de Mouloud Mammeri, un ciné-club organisé en collaboration avec Radio Tizi-Ouzou avec la projection du film documentaire Dda Lmulud suivie d’un débat avec le réalisateur Ali Mouzaoui. Pour la même occasion, la Bibliothèque principale de lecture publique abritera aujourd’hui une table ronde sous le thème «L’apport de Mouloud Mammeri à la connaissance de l’amazighité» qui sera animée par des universitaires, des linguistes, des chercheurs et des psychanalystes venus de Tizi-Ouzou, Boumerdès et Alger, alors que le théâtre régional Kateb-Yacine abritera mardi prochain une conférence de presse qui portera sur le programme des les festivités du centenaire de la naissance de Dda L’mouloud qui sera suivie d’une pièce théâtrale produite par les étudiants de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. La matinée de la même journée est consacrée au recueillement sur la tombe de Mouloud Mammeri à Beni-Yenni. Cette commémoration sera aussi abritée par d’autres localités à l’image de Ain-El Hammam où il est prévu une exposition autour de Mouloud Mammeri et de son œuvre et la projection du film La colline oubliée, qui auront lieu au niveau du centre culturel Matoub-Lounès et de Azazga et son annexe de la maison de la culture Mouloud-Mammeri où il est prévu une conférence autour de la vie et de l’œuvre de Mouloud Mammeri et la projection du film L’opium et le bâton de Ahmed Rachedi, un film tiré du roman éponyme écrit par Mouloud Mammeri. Les bibliothèques communales de Tadmait, de Ouadhias, d’Illoula Oumalou et de Timizart abriteront de leurs côtés un concours de la meilleure illustration d’un extrait du roman La colline oubliée, de Mouloud Mammeri avec présentation de l’auteur, au profit des élèves du 2e palier de ces localités. La clôture de cette commémoration qui interviendra le 4 mars prochain sera marquée par une cérémonie de remise du Prix «Mouloud Mammeri» pour la meilleure dictée en langue amazighe, avec l’association des enseignants de tamazight de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Bel. Adrar