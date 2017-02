Dans la lucarne : Apurer les matches en retard

On approche à grandes enjambées de la fin de la présente saison, puisqu'il ne reste que huit journées après le déroulement de cette 21e journée. Il est certain que les ambitions des uns et des autres sont différentes. Il y a ceux qui jouent pour le titre et les places qualificatives à une compétition africaine, et ceux menacés directement par la relégation. Par conséquent, la lutte devient, de week-end en week-end, des plus "féroces". Chaque point perdu vaut son pesant d'or. Depuis la phase retour, les observateurs ont remarqué qu'il n'y a plus de favoris et tout le monde se bat comme il peut pour s’en sortir. Le moins que l'on puisse dire est que rien n’est facile. D'ailleurs, et pour éviter tout arrangement de matches, la LFP avait prévu de faire jouer tous les matches le même jour et à la même heure dès la 26e journée. Mais il ne faut jurer de rien car tout reste possible. On a vécu par le passé des situations analogues, ce qui explique les quelques mesures prises pour tenter de répondre positivement aux exigences du moment. C'est ainsi qu'on a obligé les clubs participants aux compétitions africaines à avancer leurs matches. On a alors avalisé ces mesures, et tous les clubs ont suivi à la lettre la programmation de la LFP. Le CSC, il y a quelques saisons, avait accepté de jouer deux matches le même jour. Une équipe a joué la coupe de la CAF et la deuxième le championnat. Cette saison, et contre toute attente, on a accepté de reporter les matches des équipes qui possèdent des joueurs en sélection nationale et même militaire. Une situation qui fait qu'après cette 21e journée de Ligue-1, on constate que des équipes comptent deux à trois matches en retard et que celles qui comptent un match de moins sont aussi tout aussi nombreuses. Un cas de figure qui risque de poser bien des problèmes à nos responsables sportifs qui sont concernés aujourd'hui par les assemblées générales, aussi bien ordinaires qu’électives. Cependant, ce n'est pas une raison pour laisser les choses se compliquer davantage, surtout avec la violence qui réapparait dans nos stades. Elle est même plus dangereuse. De plus, ces matches en retard qui s'accumulent sont en train de perturber le programme de l'entraîneur par intérim, Tewfik Korichi, de l'EN des A' (celle des locaux). Pour le moment, la LFP n'a pris aucune décision de programmation des matches en retard. Ce qui inquiète d’ailleurs la plupart des spécialistes, car la LFP continue son calendrier du championnat national de Ligue-1 comme si il n'y avait aucun match en retard. Ce qui n'est pas le cas. Le président de la LFP a annoncé que la fin du présent exercice risque d'aller jusqu'au mois de juin, c'est-à-dire en plein mois du Ramadhan. Il est donc plus qu'urgent que la LFP accepte d'arrêter le championnat et programme ces matches en retard en semaine. À ce rythme, on risque de ne pas trouver de créneaux pour les matches en retard, et ce, afin de ne pas fausser notre championnat national. Il y a lieu de faire preuve de responsabilité et surtout de bon sens pour que tout se termine sans accrocs !

Hamid Gharbi