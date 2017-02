DÃ©cÃ¨s du jeune Hamdane du FC TadmaÃ¯t : La Radieuse auprÃ¨s de la famille

L’association sportive Radieuse, dirigée par Chafi Kada, accompagné de Hadj Adlane, ancien international de la JSK et de l’USMA, s’est déplacée à Tadmaït, afin de rendre un hommage posthume au jeune du FC Tademaït, Hamdane Ahmed, âgé a peine 17 ans, qui était promis à un bel avenir. Le destin en a voulu autrement, puisque Hamdane a trouvé la mort à la suite d’un accident de la circulation, avec son équipe, la semaine passée. Le jeune Ahmed, joueur doué, était connu aussi pour son grand sérieux et sa bonne éducation. Le père de Hamdane a remercié la Radieuse pour son soutien moral et financier. Pour sa part, le président du club de Tadmaït, Meziodene hamid a déclaré : «Nous sommes en deuil, car nous avons perdu un très bon joueur, bien éduqué. Je tiens à rendre hommage à la Radieuse qui a fait un long voyage pour nous soutenir dans ce moment difficile, et je souhaite un prompt rétablissement aux joueurs blessés.»