CRB 1 â€“ DRBT 0 : Au forceps

Le CR Belouizdad s'est imposé non sans grandes difficultés, hier dans son antre du 20-Août, face à la formation du DRB Tadjenanet, par le score étriqué de 1 à 0, avec l'unique réalisation de la rencontre de Bouazza, dans les arrêts de jeu.

Le public du stade du 20-Août (Alger) n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, durant le premier half de cette partie, marqué par l'engagement physique surtout. Évoluant avec un schéma classique (4-4-2 en losange), le Chabab a eu énormément de peine à déstabiliser le bloc défensif du DRBT, assez bien organisé, à l'exception du coup franc de Lemhene (20'), bien intercepté par le portier Litim, ou encore le tir de Yahia-Cherfi (25') qui est passé à côté, aucune autre occasion notable n'a été enregistrée du côté du CRB. De leur côté, les visiteurs sont restés fidèles à leur stratégie habituelle, en déplacement, adoptant un schéma de base de prudence (4-2-3-1), avec un bloc médian et un pressing au centre du terrain pratiquement, les protégés de Boughrara ont surtout favorisé le jeu de contre pour tenter de surprendre les locaux. En seconde période, le technicien marocain Badou Zaki a opéré quelques changements d'ordre tactique, avec l'incorporation de Bouaza, dans le but de maîtriser le jeu au milieu du terrain et de donner plus de rythme à cette partie. Néanmoins, le CRB n'a jamais réussi à imposer son jeu, et encore moins à dominer son adversaire du jour, La seule occasion notable de la part des coéquipiers de Hamia a été à l'actif de Draoui (51'). D'un tir lointain, l’arrière latéral gauche ne parvient pas à cadrer. Visiblement en manque d'inspiration, les joueurs du CRB ont eu énormément de mal à trouver des solutions offensives face à une équipe assez bien organisée ; le DRB Tadjenanet a même failli surprendre le Chabab dans les cinq dernières minutes. Si Ammar, qui venait d'effectuer son entrée en jeu, reprend parfaitement le centre de Demane, la balle est bien captée par le keeper. C'est dans les arrêts de jeu de cette partie assez serrée que les locaux sont parvenus à prendre le dessus. 90+5’, Bouazza transforme le penalty accordé par l'arbitre suite à une faute de main d'un défenseur. Les joueurs du Chabab, qui visiblement ont abordé cette partie sous pression, s'en sortent bien, une victoire qui leur permet de progresser dans le classement, à l'inverse du DRBT, qui reste dans la zone de danger.

Rédha M.